الرابطة الأولى/الجولة الـ19/: مولودية الجزائر تطيح باتحاد الجزائر1-0 وتستعيد الوصافة

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم سامي فريوي في الدقيقة 62 لفائدة فريق المولودية العاصمية.
وبفضل هذه النتيجة يستعيد "العميد" مركز الوصافة بمفرده برصيد 33 نقطة, وبفارق ثلاث خطوات خلف رائد الترتيب العام شباب بلوزداد. كما يبقى في جعبة المولودية العاصمية مباراة متأخرة ضد نادي بارادو, تسمح له باللحاق في الشباب في الطليعة في حالة تحقيق الفوز.
بالمقابل يقبع الاتحاد في المركز التاسع بمجموع 25 نقطة من أصل 19 مقابلة.
اقرأ أيضا: اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر: متعة لعشاق الكرة الجميلة، مواجهة بين قطبي الترتيب العام في بسكرة ...
الاثنين 24 فبراير :
اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 1 - 0
السبت 22 فبراير:
اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد 1 - 0
نجم مقرة - وفاق سطيف 0 - 1
نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 1 - 1
نادي بارادو - شبيبة الساورة 0 - 1
شبيبة القبائل - جمعية الشلف 4 - 1
مولودية وهران - جمعية عين مليلة 3 - 1
أهلي برج بوعريريج- شباب قسنطينة 1 - 3
-- الترتيب نقاط
لعب
- شباب بلوزداد 36 19
- مولودية الجزائر 33 18
- شبيبة القبائل 32 19
- وفاق سطيف 30 19
--. شباب قسنطينة 30 19
- مولودية وهران 28 19
- شبيبة الساورة 26 19
--. اتحاد بلعباس 26 19
- اتحاد الجزائر 25 19
- أولمبي الشلف 24 19
- جمعية عين مليلة 23 19
- نادي بارادو 22 18
--. أ. برج بوعريريج 22 19
- نجم مقرة 18 19
--. اتحاد بسكرة 18 19
- نصر حسين داي 16 19.
الرابطة الأولى /الجولة الـ19/: النتائج الكاملة والهدافون
- النتائج الكاملة والهدافون عقب إجراء مباريات الجولة الـ 19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, يوم الاثنين, بعدما انطلقت السبت الفارط :
الاثنين 24 فبراير :
اتحاد الجزائر : 0
مولودية الجزائر : 1 فريوي (62)
السبت 22 فبراير :
اتحاد بسكرة : 1 هشام مختار (ض.ج 90+8)
شباب بلوزداد : 0
نجم مقرة : 0
وفاق سطيف : 1 بكاكشي (39)
نصر حسين داي : 1 فراس (79)
اتحاد بلعباس : 1 حداد (52)
نادي بارادو : 0
شبيبة الساورة : 1 يحي شريف (20)
شبيبة القبائل : 4 بلغربي (13) بن سايح (25) بن شريفة (57) طوبال (74)
جمعية الشلف : 1 بولعويدات (43)
مولودية وهران : 3 بن حمو (50) عبد الحفيظ (54) متراني (70)
جمعية عين مليلة : 1 طيايبة (29)
أهلي برج بوعريريج : 1 قعقع (90)
شباب قسنطينة : 3 زعلاني (42) بلقاسمي (64) عبيد (ض.ج 69).