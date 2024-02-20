ملاكمة /  تأهيليات اولمبية (اليوم 5): تأهل الجزائرية شايب الى المربع الذهبي

داكار - تأهلت الملاكمة الجزائرية، إشراق شايب (75 كلغ) الى نصف نهائي الدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 ،الجارية بقاعة أرينا بداكار (السينغال)، عقب تغلبها على الكونغولية ماري- جوال بالنقاط.

وتواجه ممثلة الجزائر ، نظيرتها المغربية خديجة ماردي ، بعد غد الاربعاء لحساب الدور نصف النهائي.

وقبلها، أقصيت فاطمة زهراء سنوسي (57 كلغ) في الدور ربع النهائي ، اثر خسارتها امام البتسوانية ، كنوسي سادي، صاحبة الميدالية الذهبية في الالعاب الافريقية -2019 بالرباط .

وتعرف منافسات اليوم الخامس من الدورة التأهيلية بداكار، دخول شمس الدين كرامو ( 69كلغ) الذي سيتقابل مع الغاني جيسي لارتي، بينما اسامة مرجان ( 57 كلغ)، يلاقي الانغولي بيدرو مانويل غوميز ، في اطار ثمن النهائي .

وتأهل أمس الاحد اربعة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي وهم : يحي عبد لي (63 كلغ)، محمد فليسي ( 52 كلغ)، ايمان خليف ( 60 كلغ) ويونس نموشي (75كلغ).

بالمقابل، أقصيت الجزائرية سارة كالي في الدور ثمن النهائي في فئة 69 كلغ ، بعد انهزامها بالنقاط ، امام الايفوارية سيدجا سانوغو.

وعند الرجال يتأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى اولمبياد طوكيو- 2020 ، بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ ، منشطا النهائي.

اما لدى السيدات، فتتأهل منشطات النهائي ، باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الاولى تأشيرة المرور الى الاولمبياد.

وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير ، بمشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة ، يتأهل، 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020 .