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ملاكمة /  تأهيليات اولمبية (اليوم 5): تأهل الجزائرية شايب الى المربع الذهبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

داكار - تأهلت الملاكمة الجزائرية، إشراق شايب (75 كلغ) الى نصف نهائي الدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 ،الجارية بقاعة أرينا بداكار (السينغال)، عقب تغلبها على الكونغولية ماري- جوال بالنقاط.

وتواجه ممثلة الجزائر ، نظيرتها المغربية خديجة ماردي ، بعد غد الاربعاء لحساب  الدور نصف النهائي.

وقبلها، أقصيت فاطمة زهراء سنوسي (57 كلغ) في الدور ربع النهائي ، اثر خسارتها امام  البتسوانية ، كنوسي سادي، صاحبة  الميدالية الذهبية في الالعاب الافريقية -2019 بالرباط .

وتعرف منافسات اليوم الخامس من الدورة التأهيلية بداكار، دخول شمس الدين كرامو ( 69كلغ) الذي سيتقابل مع الغاني جيسي لارتي، بينما اسامة مرجان ( 57 كلغ)، يلاقي الانغولي بيدرو  مانويل غوميز ، في اطار ثمن النهائي .   

وتأهل أمس الاحد اربعة ملاكمين جزائريين الى الدور ربع النهائي وهم : يحي عبد لي (63 كلغ)، محمد فليسي ( 52 كلغ)، ايمان خليف ( 60 كلغ) ويونس نموشي (75كلغ).

بالمقابل،  أقصيت  الجزائرية سارة كالي في الدور ثمن النهائي  في  فئة 69 كلغ ، بعد انهزامها بالنقاط ، امام الايفوارية سيدجا سانوغو.

وعند الرجال يتأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى الى اولمبياد  طوكيو- 2020 ، بينما يتأهل في فئتي  91 و + 91 كلغ ، منشطا النهائي.

اما لدى السيدات،  فتتأهل منشطات النهائي ، باستثناء وزن 51 كلغ  التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الاولى  تأشيرة المرور الى الاولمبياد.  

وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير ، بمشاركة  13 ملاكما جزائريا  ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة ، يتأهل، 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020 .

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ملاكمة /  تأهيليات اولمبية (اليوم 5): تأهل الجزائرية شايب الى المربع الذهبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 18:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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