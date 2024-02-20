تايكواندو- تأهيليات اولمبياد طوكيو- 2020 بالرباط: إقصاء مصارعي المنتخب الوطني

الجزائر - أقصي مصارعو المنتخب الجزائري للتايكواندو الثلاثة المشاركين في الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية- 2020 بطوكيو التي اختتمت امس الاحد (22- 23 فبراير) بالرباط (المغرب )، حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وخرجت نسرين سواليني (-57 كلغ)، في الدور ربع نهائي للمنافسة التأهيلية لموعد طوكيو - 2020 ولم تتمكن من الوصول الى المربع الذهبي نظرا " لنقص الخبرة "، حسبما صرح به ل"واج" الامين العام للاتحادية الجزائرية للتايكواندو ، سمير معيانة.

كما اقصي إسلام قطفاية (-85 كلغ) ومحمد قرفي (-58 كلغ) في الدور ثمن النهائي.

وقال معيانة ان الدورة التأهيلية بالمغرب كانت "صعبة للغاية" وعرفت تأهل صاحبي المرتبة الأولى والثانية".

وكان سمير معيانة - وهو مدير الفرق الوطنية سابقا- قد اكد ان الاتحادية تستهدف "اقتطاع تأشيرة واحدة لموعد طوكيو " ، مشيرا الى ان الجزائر "لم تتأهل الا مرة واحدة في تاريخ الاولمبياد وكان ذلك سنة 2012 بلندن".