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جيدو/ الكاس الوطنية العسكرية: إنطلاق المنافسة بمشاركة 170 مصارع و مصارعة 

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - اعطيت يوم الاثنين بالقاعة المتعددة الرياضات على مستوى مركز تجمع و تحضير الفرق الوطنية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون (الجزائر)، إشارة انطلاق البطولة الوطنية العسكرية للجيدو (24 الى 26 فبراير)،التي سينشطها حوالي 170 مصارع من بينهم 30 مصارعة .

و ستؤطر هذه البطولة التي سيكون فيها التنافس بين 21 فريقا ، يمثلون قيادات القوات و النواحي العسكرية و الوحدات الكبرى، من قبل حكام الاتحادية الجزائرية للجيدو .

وفي كلمته الافتتاحية ، قبل انطلاق المنافسة ، حرص العقيد غويني با يزيد، قائد مركز تجمع و تحضير الفرق الرياضية العسكرية على :" التأكيد على الاهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للرياضة العسكرية التي تساهم مساهمة فعالة في التحضير البدني و الذهني للعسكري".

و اضاف العقيد غويني با يزيد الذي اشرف على مراسيم الافتتاح نيابة عن السيد العميد رئيس مصلحة الرياضات  العسكرية بدائرة الاستعمال و التحضير اركان الجيش الوطني  الشعبي :" انّ كل نجاح ميداني في المجال الرياضي، لا يكون الا ثمرة لمنافسة شريفة و عادلة، وهي نفسها المبادئ التي تتماشى تماما مع القيم العليا للمؤسسة العسكرية " محفزا" بالمناسبة المشاركين على بذل كل المجهودات من اجل تحقيق الانتصارات والتتويجات ".

وختم السيد العقيد ، كلمته بحث المشاركين على اظهار قدراتهم فوق البساط ، والحفاظ دوما على روح المجموعة و العمل بجد من اجل تحقيق احسن النتائج الممكنة .

 

-- برنامج المنافسة:

 

-- الاثنين 24 فبرير 2020 :

-- حفل الافتتاح الرسمي :

-- بداية التصفيات حسب الفرق (ذكو و اناث) + التدارك

 

-- الثلاثاء 25 فبراير 2020:

 

-- 00ر09سا  : المنازلات  النهائية حسب الفرق (ذكور و اناث)

-- 00ر10سا:  حفل الاختتام و توزيع الميداليات و الشهادات و الكؤوس على الفائزين.

 

آخر تعديل على الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 14:45
كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/ الكاس الوطنية العسكرية: إنطلاق المنافسة بمشاركة 170 مصارع و مصارعة 
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 شباط/فبراير 2020 14:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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