Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ملاكمة/دورة تأهيلية: تأهل الجزائري نموشي ( 75 كلغ) إلى الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 19:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
ملاكمة/دورة تأهيلية: تأهل الجزائري نموشي ( 75 كلغ) إلى الدور ربع النهائي

داكار - تأهل الملاكم الجزائري، يونس نموشي ( 75 كلغ) اليوم الاحد إلى الدور ربع النهائي من الدورة التأهيلية التي تجري بقاعة أرينا بداكار (السينغال)، عقب تغلبه على الانغولي دانيال إيدياردو زولا، بنتيجة (5-0).

وسيواجه ممثل الجزائر - المُعفى من الدور الاول- الفائز من المنازلة ، بين الموريسي جون- ليك دافيد روسالبا و الغامبي باجي فوداي بنغيرا ، لحساب الدور ربع  النهائي المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.

ودائما ولحساب الدور ثمن النهائي ، يتقابل محمد فليسي (52 كلغ) - المعفى هو الاخر من الدور الاول- سهرة اليوم ، ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الينغا كابنغي دودو ، بينما يحي عبد لي (63 كلغ)، يلاقي البوتسواني  سيتشيرو كابو كولن.

ولدى السيدات ، تتحدى إيمان خليف ( 60 كلغ) الاوغندية ربيكا امونغ ، في اطار الدور ثمن النهائي.

غدا الاثنين، تواجه فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) -المتأهلة الى ربع النهائي ، عقب اطاحتها بالملغاشية  ماري مادلين راسوا رينورو، - البستوانية  كينوزي سادي.

بالمقابل، أقصيت  الجزائرية سارة كالي في الدور ثمن النهائي  في  فئة 69 كلغ ، بعد انهزامها بالنقاط ، امام الايفوارية سيدجا سانوغو.

وتتواصل الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير ، بمشاركة  13 ملاكما جزائريا  ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة ، يتأهل، 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020 .

كلـمات مفتـاحيــة :
ملاكمة/دورة تأهيلية: تأهل الجزائري نموشي ( 75 كلغ) إلى الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 19:41     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.23

قوجيل يثمن قرار رئيس الجمهورية بترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا

20.02.23

مجلس الوزراء يصادق على عرض لوزيرة الثقافة حول تطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية

20.02.23

منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بمراجعة مهام المجلس الوطني للاستثمار

20.02.23

الجزائر تؤكد بنيويورك على ضرورة ترقية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

20.02.23

المصادقة على استراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ بعد الحراك

20.02.23

مجلس الوزراء/ رياضة: الرئيس تبون يشدد على ضرورة التعجيل في إنجاز المنشآت الرياضية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا