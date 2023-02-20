ملاكمة/دورة تأهيلية: تأهل الجزائري نموشي ( 75 كلغ) إلى الدور ربع النهائي

داكار - تأهل الملاكم الجزائري، يونس نموشي ( 75 كلغ) اليوم الاحد إلى الدور ربع النهائي من الدورة التأهيلية التي تجري بقاعة أرينا بداكار (السينغال)، عقب تغلبه على الانغولي دانيال إيدياردو زولا، بنتيجة (5-0).

وسيواجه ممثل الجزائر - المُعفى من الدور الاول- الفائز من المنازلة ، بين الموريسي جون- ليك دافيد روسالبا و الغامبي باجي فوداي بنغيرا ، لحساب الدور ربع النهائي المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.

ودائما ولحساب الدور ثمن النهائي ، يتقابل محمد فليسي (52 كلغ) - المعفى هو الاخر من الدور الاول- سهرة اليوم ، ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الينغا كابنغي دودو ، بينما يحي عبد لي (63 كلغ)، يلاقي البوتسواني سيتشيرو كابو كولن.

ولدى السيدات ، تتحدى إيمان خليف ( 60 كلغ) الاوغندية ربيكا امونغ ، في اطار الدور ثمن النهائي.

غدا الاثنين، تواجه فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) -المتأهلة الى ربع النهائي ، عقب اطاحتها بالملغاشية ماري مادلين راسوا رينورو، - البستوانية كينوزي سادي.

بالمقابل، أقصيت الجزائرية سارة كالي في الدور ثمن النهائي في فئة 69 كلغ ، بعد انهزامها بالنقاط ، امام الايفوارية سيدجا سانوغو.

وتتواصل الدورة التأهيلية بداكار حتى 29 فبراير ، بمشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات).

وفي ختام الدورة ، يتأهل، 33 ملاكما ( 22 رجلا ة 11 سيدة) الى موعد طوكيو- 2020 .