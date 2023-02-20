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بطولة الجزائر لكرة الماء/أقل من 16 سنة وأكابر/: وداد سطيف ونادي قسنطينة يفوزان بالمرحلة الأولى

  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 10:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرات

الجزائر- فاز كل من وداد سطيف و نادي قسنطينة, بالمرحلة الأولى من بطولة الجزائر لكرة الماء لصنف الأكابر وصنف أقل من 16 سنة, على التوالي, أمسية السبت, في ختام مباريات المنافسة التي جرت بالمسبح الأولمبي "أحمد ديلمي" بمدينة العلمة (سطيف).

وتصدر الوداد الرياضي السطايفي جدول الترتيب العام برصيد تسع نقاط إٍثر فوزه بكل المباريات التي لعبها, متفوقا على جاره جمعية سطيف, الذي اكتفى بالصف الثاني (7 نقاط) و نادي سباحي قسنطينة الذي حل ثالثا (5 نقاط).

أما عند صنف أقل من 16 سنة, تصدر نادي سباحي قسنطينة سلم الترتيب العام بالعلامة الكاملة عن جدارة واستحقاق برصيد 12 نقطة عقب سيطرته المطلقة على جميع منافسيه, متبوعا بوداد سطيف (8 نقاط) و جمعية سطيف (8 نقاط).

وفي حديث مع "وأج", صرح مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للسباحة, لمين بن عبد الرحمان "شهدنا لقاء داربي مثير عادت فيه الكلمة الأخيرة لوداد سطيف على جمعية سطيف (3-2), ليعود اللقب لفريق الوداد باستحقاق. أما عند صنف -16 سنة فشهدنا سيطرة ساحقة لنادي قسنطينة على منافسيه بفوزهم في أربع مقابلات من أصل أربعة, مع تسجيل أمر إيجابي وهو مشاركة نادي بسكرة الحديث النشأة لأول مرة في البطولة الوطنية. وعلى العموم هي نتائج متوقعة من طرف المديرية الفنية".

وأضاف التقني "أوكد لكم أن المستوى الفني العام في منحى تصاعدي حيث أعدنا صنف الأكابر الذي كان غائبا الموسم الفارط, وهو ما سمح للشباب بالاحتكاك معهم وكسب مزيد من الخبرة. و في الأخير أود الإشادة بالمستوى الجيد الذي قدمه الحكام خلال جميع المباريات", قال بن عبد الرحمان.

للتذكير أنه في صنف أقل من 16 سنة, شاركت خمسة أندية في بطولة الجزائر لكرة الماء وهي : وداد سطيف, جمعية سطيف, نادي العلمة, نادي قسنطينة و نادي بسكرة.

أما لدى الأكابر فتنافست أربعة أندية : وداد سطيف, جمعية سطيف, نادي العلمة و نادي قسنطينة.

للإشارة أن المرحلة الأولى من بطولة الجزائر لكرة الماء لصنف أقل من 20 سنة ستجري يومي 7 و 8 مارس المقبل بولاية سطيف.

كلـمات مفتـاحيــة :
بطولة الجزائر لكرة الماء/أقل من 16 سنة وأكابر/: وداد سطيف ونادي قسنطينة يفوزان بالمرحلة الأولى
  أدرج يـوم : الأحد, 23 شباط/فبراير 2020 10:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 25 مرة   شارك

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