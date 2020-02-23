الرابطة الإفريقية لكرة السلة/مجموعة الصحراء: المجمع البترولي يبدا المنافسة أمام بترو لواندا الأنغولي

الجزائر- يشرع ممثل السلة الجزائرية, المجمع البترولي المتواجد ضمن مجموعة الصحراء, منافسة الجدول النهائي للنسخة الأولى للرابطة الإفريقية لكرة السلة يوم السبت 14 مارس المقبل بداكار (السنغال) أمام نادي بترو أتليتيكو الأنغولي حسب البرنامج العام للمنافسة.

و ستحوض التشكيلة الجزائرية مباراتها الثانية يوم 11 أبريل بلواندا انغولا) أمام نادي جي ن بي سي الملغاشي قبل مواجهة جمعية الجمارك السنغالي يوم 12 أبريل. و ستكون المباراتان الأخيرتان للمجمع البترولي في دورة سلا بالمغرب أمام على التوالي جمعية سلا المغربي يوم 8 مايو و نادي الشرطة المالي يوم 9 مايو.

أما الاندية الستة الأخرى لرابطة السلة الإفريقية المتأهلة لهذه المنافسة فتشكل مجموعة النيل التي تضم الزمالك المصري و باتريوت الرواندي و الريفر هوبرس النيجيري و اتحاد المنستير التونسي و الفاب الكاميروني و فروفيارو مابوتو الموزمبيقي.

و ستجرى مباريات الموسم العادي للرابطة الإفريقية لكرة السلة بكل من داكار, القاهرة, لاغوس, لواندا, الرباط و المنستير بينما تحتضن العاصمة الرواندية كيغالي, الرباعي النهائي.

و ستشكل الفرق ال12 الجدول النهائي الذي يضم مجموعتين من 6 أندية لكل مجموعة.

وكانت رابطة السلة الأمريكية و الاتحاد الدولي للعبة قد أعلنا في شهر فبراير 2019 عن تأسيس هذه المنافسة المحترفة لكرة السلة في إفريقيا, في مبادرة هي الأولى من نوعها في القارة الافريقية و التي ستكون امتدادا لرابطة السلة الأمريكية خارج أمريكا الشمالية.

خلال الموسم العادي, يلعب كل فريق خمس مباريات, تتأهل على اثرها أحسن ثلاثة أندية عن كل مجموعة "للدورة الممتازة 6" والتي يتأهل منها الأربعة الأوائل لدورة "الرباعي النهائي" بكيغالي (الدور نصف النهائي و النهائي).

برنامج مقابلات الموسم العادي للمجمع البترولي:

السبت 14 مارس بداكار (السنغال):

المجمع البترولي - بترو لواندا (أنغولا)

السبت 11 أبريل بلواندا (أنغولا):

المجمع البترولي - جي ن بي سي (مدغشقر)

الأحد 12 أبريل بلواندا (أنغولا):

المجمع البترولي - جمعية الجمارك (السنغال)

الجمعة 8 مايو بسلا (المغرب):

المجمع البترولي - جمعية سلا (المغرب)

السبت 9 مايو بسلا (المغرب):

المجمع البترولي - نادي الشرطة المالي.