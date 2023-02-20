الرابطة الأولى/الجولة ال19/: شبيبة القبائل ملاحق جديد للرائد ونصر حسين داي يواصل "الغرق"

الجزائر- عرفت مباريات الجولة 19 التي جرت يوم السبت وتختتم بعد غد الاثنين, ارتقاء فريق شبيبة القبائل, لأول مرة, الى مركز الوصافة, في الوقت الذي سقط فيه الرائد شباب بلوزداد خارج الديار امام اتحاد بسكرة ,في الوقت الذي تأزمت فيه وضعية نصر حسين داي في المؤخرة.

وضرب فريق شبيبة القبائل بقوة عندما أمطر شباك ضيفه أولمبي الشلف برباعية لواحد, مما سمح ل"الكناري" باحتلال المرتبة الثانية بمجموع 32 نقطة, لأول مرة في الموسم, بدلا عن مولودية الجزائر (30) بشكل مؤقتا.

من جهته, سقط المتصدر شباب بلوزداد خارج الديار امام اتحاد بسكرة بهدف نظيف عن طريق ضربة جزاء, غير أن تشكيلة "العقيبة" تبقى في الريادة بمجموع 36 نقطة, أما "البساكرة" فيحتلون الصف ال14 برصيد 18 نقطة.

كما عرفت هذه الجولة تسجيل فريقي وفاق سطيف وشباب قسنطينة لفوز خارج الديار, مما سمح للفريقين بتقاسم الصف الثالث رفقة مولودية الجزائر المنقوص من مواجهتين.

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وإذا كان الوفاق قد حقق الأهم بالتغلب على مضيفه نجم مقرة بهدف وحيد, فإن الشباب "القسنطيني" قد أطاح بمضيفه أهلي برج بوعريريج بثلاثية لواحد, على ملعب الأخير.

ويبقى النجم في المركز 14 بمجموع 18 نقطة, ضمن منطقة السقوط, في حين, يحتل الأهلي المرتبة 12 مؤقتا ب22 نقطة, رفقة نادي بارادو المنقوص من مباراة.

وفي ذيل الترتيب, يواصل نصر حسين داي اهدار النقاط, عندما نجا من الخسارة على ارضه امام الضيف اتحاد بلعباس, عندما فرض عليه التعادل (1-1).

وتتذيل "النصرية" الجدول العام للبطولة بـ16 نقطة, في الوقت الذي يحتل فيه "العباسية" المركز السابع ب26 نقطة.

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من جانبه, عاد فريق شبيبة الساورة بفوز ثمين من العاصمة, على حساب نادي بارادو بهدف امضاه المخضرم يحي شريف, وهو الفوز الذي يسمح لأبناء الجنوب بالتواجد وسط الترتيب بعيدا عن كل المخاطر, ب26 نقطة, أما "الباك" فيتواجد مؤقتا في الصف 12 ب22 نقطة ناقص من مواجهة مع الجار مولودية الجزائر.

كما استغل فريق مولودية وهران فرصة استقباله لجمعية عين مليلة للفوز عليه ب(3-1), وهي النتيجة التي تسمح ل"الحمراوة" بالصعود الى المرتبة الخامسة بمجموع 28 نقطة, أما "لاصام" فتحتل المركز ال11 برصيد 23 نقطة.

وتختتم هذه الجولة بإجراء مباراة "الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر بعد غد الاثنين بملعب 5 جويلية ابتداء من (45ر17).