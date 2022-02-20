جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73 كلغ)

برلين - أقصي المصارعان الجزائريان، أمينة بلقاضي (-63 كلغ) و فتحي نورين (-73 كلغ)، اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى لدوسلدورف (ألمانيا) للجيدو، الجارية وقائعها من 21 إلى 23 فبراير.

وخسرت بلقاضي امام الدنماركية لايريك أولسن، فيما انهزم نورين على يد المولدافي فيكتور ستيربو.

وبهذا يلتحق هذا الثنائي بثلاثة مصارعين جزائريين آخرين أقصوا أمس الجمعة في منافسات اليوم الأول.

ويتعلق الأمر بوائل الزين (- 66 كلغ) وفايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ)، ومريم موسى (أقل من 52 كلغ) التي تمكنت من الفوز بمنازلتين لتخسر في الثالثة.

ولدى الرجال، أقصي وائل الزين في الدور الأول عقب خسارته أمام فازها مارغفيلاشفيلي من جورجيا.

أما عند السيدات، فانهزمت فايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ) في الدور الأول أمام البرتغالية جوانا راموس، بينما تمكنت مواطنتها مريم موسى (أقل من 52 كلغ) من التأهل للدور الثالث قبل السقوط أمام الاسبانية أنا بوكس بيراز.

بالمقابل، يبقى عنصران ينتظران دخولهما أجواء المنافسة وهما: إلياس بويعقوب (-100 كلغ)، وصونيا أصلاح (+78 كلغ)، واللذين سيواجهان البولوني كاسبير سزكزيرزوسكي وإسوهانام كورو من الطوغو، على التوالي.

ويشارك في هذا الموعد 670 رياضي (401 عند الرجال و269 لدى السيدات) من أصل 116 دولة.

ويخوض البلد المنظم هذه المنافسة ب54 رياضيا (28 عند الرجال و26 لدى السيدات).