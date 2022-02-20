Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73 كلغ)

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 19:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرات

برلين - أقصي المصارعان الجزائريان، أمينة بلقاضي (-63 كلغ) و فتحي نورين (-73 كلغ)، اليوم السبت خلال فعاليات اليوم الثاني من منافسات الجائزة الكبرى لدوسلدورف (ألمانيا) للجيدو، الجارية وقائعها من 21 إلى 23 فبراير.

وخسرت بلقاضي امام الدنماركية لايريك أولسن، فيما انهزم نورين على يد المولدافي فيكتور ستيربو.

وبهذا يلتحق هذا الثنائي بثلاثة مصارعين جزائريين آخرين أقصوا أمس الجمعة في منافسات اليوم الأول.

ويتعلق الأمر بوائل الزين (- 66 كلغ) وفايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ)، ومريم موسى (أقل من 52 كلغ) التي تمكنت من الفوز بمنازلتين لتخسر في الثالثة.

ولدى الرجال، أقصي وائل الزين في الدور الأول عقب خسارته أمام فازها مارغفيلاشفيلي من جورجيا.

أما عند السيدات، فانهزمت فايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ) في الدور الأول أمام البرتغالية جوانا راموس، بينما تمكنت مواطنتها مريم موسى (أقل من 52 كلغ) من التأهل للدور الثالث قبل السقوط أمام الاسبانية أنا بوكس بيراز.

بالمقابل، يبقى عنصران ينتظران دخولهما أجواء المنافسة وهما: إلياس بويعقوب (-100 كلغ)، وصونيا أصلاح (+78 كلغ)، واللذين سيواجهان البولوني كاسبير سزكزيرزوسكي وإسوهانام كورو من الطوغو، على التوالي.

ويشارك في هذا الموعد 670 رياضي (401 عند الرجال و269 لدى السيدات) من أصل 116 دولة.

ويخوض البلد المنظم هذه المنافسة ب54 رياضيا (28 عند الرجال و26 لدى السيدات).

كلـمات مفتـاحيــة :
جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73 كلغ)
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 19:01     الفئـة : رياضــة     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.22

هزة أرضية بشدة 0ر3 بولاية سيدي بلعباس

20.02.22

جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف: إقصاء الجزائريين أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وفتحي نورين (-73…

20.02.22

بلهادي عيسى:"الحراك الشعبي بلغ مقاصده ونحن اليوم أمام تحديات بناء الجزائر الجديدة"

20.02.22

الحراك الشعبي غير المشهد السياسي وأسس لبناء جمهورية جديدة

20.02.22

التوقيع على اتفاقية لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة في القطاع الفلاحي 

20.02.22

اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط تريد أن تجعل من الدورة ال19 بوهران مرحلة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.18

التضامن الوطني : نحو اعداد مخطط وطني من أجل تكفل ناجع بالأطفال المصابين بالتوحد

20.02.20

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا

20.02.19

الجزائر العاصمة: حديقة التجارب بالحامة تتدعم بميلاد 3 أشبال

20.02.20

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية