نور الدين مرسلي: "سنوفر كل الإمكانيات للرياضة الجزائرية من أجل التألق'' 

الجزائر - أكد كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة، نورد الدين مرسلي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بأن الرياضة الجزائرية ستستفيد من كل الإمكانيات من أجل التألق وتشريف الراية الوطنية في مختلف المحافل.

وصرح نور الدين مرسلي على هامش حفل اختتام الدورة الدولية للأواسط للتنس بميادين باش جراح (الجزائر) قائلا: ''سنقف بالمرصاد ونقدم كل التسهيلات للرياضة الجزائرية من أجل التألق وتشريف الراية الوطنية لأن نجاح قطاع الشباب والرياضة هو نجاح الرياضة الجزائرية''.

وأضاف البطل الأولمبي السابق: ''نحن نتفاءل لتدعيم كل الرياضات من أجل تشريف لراية خاصة ونحن على أبواب الألعاب الأولمبية 2020 وكذلك ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021، وأولمبياد 2024. كل هذه الأمور تدخل ضمن برنامجنا''.

وشهدت الدورة الدولية للتنس خسارة اللاعب الجزائري ماتيس عمير امام الاسباني بيراز بينا، المصنف الأول بنتيجة 6-4، 6-4 في المباراة النهائية.

إقرأ أيضا : الألعاب الأولمبية 2020 /: ''عدد المتأهلين الجزائريين يبقى ضئيلا'' نور الدين مرسلي

وأضاف نورالدين مرسلي: ''اللاعب عمير أبدى إمكانيات كبيرة رغم الخسارة وبكل صراحة يمكن القول بأن له مستقبل واعد ويمكن حتى أن يكون بين أفضل اللاعبين في العالم. أنا غالبا ما أقول أن هذه الأسماء هي الرموز التي ستشرف الجزائر، ولهذا فإن قطاع الشباب والرياضة سواء الوزير أو كاتب الدولة، فنحن مجندون لإعطاء كل الدعم والامكانيات لأن تألقهم هو بمثابة تألق الرياضة الجزائرية بصفة عامة''.

كما عاد كاتب الدولة مكلف برياضة النخبة للتألق الأخير للاعبة التنس الجزائري، إيناس بكرار، التي توجت بلقب بطولة افريقيا للأواسط 2020 بجنوب افريقيا الأسبوع الفارط، حيث اعتبرها رياضية بمميزات خاصة.

واختتم نور الدين مرسلي قائلا: ''اللاعبة بكرار تضم موهبة كبيرة في رياضة التنس والمميزات التي لعبت بها في البطولة الافريقية تثبت بأن لها إرادة وموهبة كبيرتين. لديها كل الامكانيات من أجل التألق في البطولات الكبرى وسنقف إلى جانبها من أجل التألق''.