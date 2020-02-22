العدو الريفي/ سباق "الثورة" بالجلفة: تتويج رابح عبود بالمرتبة الأولى عند الأكابر

الجلفة - توج العداء رابح عبود من مركز تجمع و تحضير الفرق الوطنية العسكرية (الجزائر العاصمة) بالمرتبة الأولى في صنف الأكابر ضمن منافسات الطبعة ال13 من التحدي الوطني لسباق العدو الريفي "الثورة" التي نظمت اليوم السبت بغابة "سن لبا" (5 كلم شرق مدينة الجلفة).

وعادت المرتبة الثانية في صنف الأكابر للعداء بلخير إلياس من نادي بومرداس في حين تحصل على المرتبة الثالثة العداء سلماني سمير من المجمع الرياضي الجلفاوي.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية التي حمل شعارها هذا الموسم اسم الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي السابق، مشاركة أزيد من 500 عداء وعداءة يمثلون 35 ناديا من 19 ولاية.

وكان هذا السباق مفتوحا لفئات البراعم و الاصاغر و الاشبال و الاواسط و الاكابر (ذكور و اناث) بمسلك واقع داخل غابة "سن لبا" حيث تنافس المتسابقون من الفئات الصغرى في سباقات تتراوح مسافتها بين 1000 و 3000 متر، فيما تنافست فئة الاكابر (اناث و ذكور) على التوالي في مسافة ال6000 و 8000 متر.

للإشارة، عرفت المنافسة تنظيما محكما من طرف الرابطة الولائية لألعاب القوى، في ظل اعتدال الطقس الذي ساهم بشكل كبير في ضمان أريحية للعدائين الذين لم يجدوا أي مشكل في المضمار الذي تم تهيئته لاحتضان هذه التظاهرة.

النتائج الفنية :

أكابر

- المرتبة الأولى : عبود رابح (مركز تجمع و تحضير الفرق الوطنية العسكرية)

- المرتبة الثانية : بلخير إلياس (نادي بومرداس)

- المرتبة الثالثة : سلماني سمير (المجمع الرياضي الجلفاوي)

كبريات

- المرتبة الأولى : مسعودي نسيمة (الجزائر العاصمة)

- المرتبة الثانية : بوليفة شيماء (تيسمسيلت)

- المرتبة الثالثة : عميش بشرى (شرشال - تيبازة)

وسطيات

- المرتبة الأولى : منصور جميلة (نادي لرجام - تيسمسيلت)

- المرتبة الثانية : ساعدي رانيا (المجمع الرياضي - الجلفة)

- المرتبة الثالثة : بن كزوح نادية (نادي حاسي بحبح - الجلفة)

أواسط

- المرتبة الأولى : صادق نيزار (الشلف)

- المرتبة الثانية : لعسالي أيمن (نادي مسعد - الجلفة)

- المرتبة الثالثة : علواش محمد (عين الدفلى)

أصاغر

- المرتبة الأولى : قمان هيثم (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : باشا ريان (تيسمسيلت)

- المرتبة الثالثة : سلماني سمير

صغريات

- المرتبة الأولى : لعلى دنيا (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : أدار دليلة (تيسمسيلت)

- المرتبة الثالثة : بن كاس آية (المسيلة)

أشبال

- المرتبة الأولى : بلقصة مصعب (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : الهاني عبد النور (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثالثة : سعداوي علي (المسيلة)

شبلات

- المرتبة الأولى : قمان نور (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : بن ياني دنيا (تيارت)

- المرتبة الثالثة : قارف خولة (المجمع الرياضي الجلفاوي)

براعم (ذكور)

- المرتبة الأولى : سنقرة سفيا

ن (الوادي)

- المرتبة الثانية : شويرب طارق (المسيلة)

- المرتبة الثالثة : باشا فارس (تيسمسيلت)

براعم (اناث)

- المرتبة الأولى : نويدير ندى (تيسمسيلت)

- المرتبة الثانية : سويح هدى (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثالثة : بن عبري وهيبة (تيسمسيلت)

مدارس إناث

- المرتبة الأولى : حريري أسماء (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : مرابط سعادة (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الأولى : حواش سليمة (المجمع الرياضي الجلفاوي)

مدارس ذكور

- المرتبة الأولى : بن عماد (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثانية : لمريني رضوان (المجمع الرياضي الجلفاوي)

- المرتبة الثالثة : كرفاوي أيوب (المجمع الرياضي الجلفاوي).