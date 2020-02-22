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كرة القدم/الجزائر: تراجع ملحوظ  في ديون الأندية المحترفة

  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات
كرة القدم/الجزائر: تراجع ملحوظ  في ديون الأندية المحترفة

الجزائر - سجلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ب " ارتياح"  التراجع " الملحوظ" في ديون الاندية الجزائرية المحترفة، باستثناء اتحاد بلعباس.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في التوصيات العامة لاجتماع المكتب الفدرالي يوم الخميس الماضي بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، ان اعضاء المكتب الفدرالي تلقوا خبر التراجع الملحوظ في ديون الاندية المحترفة بكثير من الارتياح ، باستثناء اتحاد بلعباس الذي لا يزال  يواجه وضعية معقدة .

وأشار الاعضاء الى ان هذه الاندية بذلت جهودا كبيرة للحد من مشكل الديون  التي اثرت على السير الحسن لهم  ، بدون إعطاء اي ارقام يدعم هذا التراجع في ديون الاندية.

وفي يناير الماضي ، اشارت الرابطة المحترفة لكرة القدم ان فريقي نصر حسين داي واتحاد بلعباس ، ممنوعين من انتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل ان يتم التراجع عن  هذه العقوبة بالنسبة للنصرية والابقاء عليها لفريق اتحاد بلعباس .

من جهة أخرى، دعم اعضاء المكتب الفدرالي فكرة انشاء نقابة اللاعبين المحترفين الناشطين ،"قصد التكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية".

وتعهدت الهيئة الفدرالية بمرافقة مشروع استحداث هذه النقابة والتي ستعزز مشهد كرة القدم الاحترافية  في الجزائر.

كرة القدم/الجزائر: تراجع ملحوظ  في ديون الأندية المحترفة

الجزائر - سجلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ب " ارتياح"  التراجع " الملحوظ" في ديون الاندية الجزائرية المحترفة، باستثناء اتحاد بلعباس.

وأوضحت الهيئة الفدرالية في التوصيات العامة لاجتماع المكتب الفدرالي يوم الخميس الماضي بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، ان اعضاء المكتب الفدرالي تلقوا خبر التراجع الملحوظ في ديون الاندية المحترفة بكثير من الارتياح ، باستثناء اتحاد بلعباس الذي لا يزال  يواجه وضعية معقدة .

وأشار الاعضاء الى ان هذه الاندية بذلت جهودا كبيرة للحد من مشكل الديون  التي اثرت على السير الحسن لهم  ، بدون إعطاء اي ارقام يدعم هذا التراجع في ديون الاندية.

وفي يناير الماضي ، اشارت الرابطة المحترفة لكرة القدم ان فريقي نصر حسين داي واتحاد بلعباس ، ممنوعين من انتداب لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل ان يتم التراجع عن  هذه العقوبة بالنسبة للنصرية والابقاء عليها لفريق اتحاد بلعباس .

من جهة أخرى، دعم اعضاء المكتب الفدرالي فكرة انشاء نقابة اللاعبين المحترفين الناشطين ،"قصد التكفل بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية".

وتعهدت الهيئة الفدرالية بمرافقة مشروع استحداث هذه النقابة والتي ستعزز مشهد كرة القدم الاحترافية  في الجزائر.

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كرة القدم/الجزائر: تراجع ملحوظ  في ديون الأندية المحترفة
  أدرج يـوم : السبت, 22 شباط/فبراير 2020 16:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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