نصف الماراطون الوطني "الواحات": تتويج العداء نور الدين عثامنة بالطبعة التاسعة

ورقلة - فاز العداء نور الدين عثامنة (خنشلة) بنصف الماراطون الوطني ''الواحات'' في طبعته التاسعة التي جرت وقائعها اليوم السبت بورقلة، متبوعا على التوالي بكل من عبد الحليم دلال (سطيف) وإسماعيل مشكور (الشلف).

ولدى السيدات فقد توجت نوال عباس بالمرتبة الأولى أمام فاطمة الزهراء دليمي كلتيهما من (برج بوعريريج) في حين عاد المركز الثالث إلى خديجة صوالح (ورقلة) .

وجرى هذا السباق الذي عرف مشاركة نحو 600 عداء من كلا الجنسين على مسافة 21 كلم انطلاقا من بلدية سيدي خويلد إلى غاية ملعب "24 فبراير" بوسط مدينة ورقلة مرورا ببلدية عين البيضاء.

وتم توزيع المشاركين الذين يمثل أغلبهم أندية رياضية من مختلف جهات الوطن، على أربع فئات (18-39 سنة و 40-49 سنة و50-59 سنة وأكثر من 60 سنة)، كما أوضح ل"وأج" رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى يحيى مخلوفي.

وضمن الجهود الرامية إلى إنجاح هذه التظاهرة الرياضية التي تندرج ضمن رزنامة الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى، تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، يضيف المتحدث ذاته.

وقد رصدت جوائز مالية تتراوح قيمتها بين 30 ألف و 50 ألف دج لفائدة الثلاثة الأوائل من الفائزين في هذه الطبعة التاسعة من نصف الماراطون الوطني ''الواحات'' الذي نظمته الرابطة الولائية والإتحادية الجزائرية لألعاب القوى بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بورقلة.