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جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف (اليوم الأول): إقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين من أصل سبعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

برلين - أقصي ثلاثة مصارعين جزائريين من أصل سبعة يوم الجمعة خلال فعاليات اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى لدوسلدورف (ألمانيا), الجارية وقائعها من 21 إلى 23 فبراير.

لدى الرجال, أقصي وائل الزين في الدور الأول عقب خسارته أمام فازها مارغفيلاشفيلي من جورجيا.

أما عند السيدات, فانهزمت فايزة عيساهين (أقل من 52 كلغ) في الدور الأول أمام البرتغالية جوانا راموس, بينما تمكنت مواطنتها مريم موسى (أقل من 52 كلغ) من التأهل للدور الثالث قبل السقوط أمام الاسبانية أنا بوكس بيراز.

وسيدخل بقية الجزائريين غمار المنافسة يوم غد السبت, ويتعلق الأمر ب: فتحي مورين (أقل من 73 كلغ), لياس بويعقوب (-100 كلغ), أمينة بلقاضي (-63 كلغ) وصونيا أصلاح (+78 كلغ).

وتم إعفاء كل من بلقاضي ونورين من الدور الأول قبل أن يواجها في الدور الثاني كل من لايريك ألسين من الدنمارك وفيكتور ستيربي من مولدافيا على التوالي.

أما بويعقوب فسيدخل المنافسة أمام البولوني كاسبير سزكزيرزوسكي, بينما تواجه أصلاح منافستها إسوهانام كورو من الطوغو.

ويشارك في هذا الموعد 670 رياضي (401 عند الرجال و269 لدى السيدات) من أصل 116 دولة.

ويخوض البلد المنظم هذه المنافسة ب54 رياضيا (28 عند الرجال و26 لدى السيدات).

آخر تعديل على الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 18:45
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جيدو/الجائزة الكبرى لدوسلدورف (اليوم الأول): إقصاء ثلاثة مصارعين جزائريين من أصل سبعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 17:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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