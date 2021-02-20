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الدورة الوطنية للكرة الحديدية: مشاركة أكثر من 1000 رياضي في موعد عين تموشنت

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 18:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات
الدورة الوطنية للكرة الحديدية: مشاركة أكثر من 1000 رياضي في موعد عين تموشنت

عين تموشنت - انطلقت يوم الجمعة بولاية عين تموشنت فعاليات الدورة الوطنية للكرة الحديدية بمشاركة 1050 رياضي من مختلف جهات الوطن والتي تنظمها جمعية المشعل الرياضي بالتنسيق مع الرابطة الولائية للكرة الحديدية.

و تسجل هذه الدورة التي تتواصل الى غاية يوم غد السبت مشاركة 350 ثلاثية للكرة الحديدية يمثلها 1050 رياضي قادمين من 27 ولاية من القطر الوطني يتنافسون على مدار اليومين للظفر بلقب هذه التظاهرة الرياضية المنظمة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد حسبما أبرزه لوأج رئيس هذه الجمعية الرياضية عبد السلام صبار.

و شهد مضمار "الملعب الأحمر" المخصص لهذه الرياضة بمدينة عين تموشنت حركية مميزة صنعها التواجد المكثف للرياضيين المشاركين في هذه المنافسة الذين أبدوا ارتياحهم للتنظيم المحكم لهذه الدورة وأيضا لحضور  رياضيين بارزين على المستوى الوطني مثلما أبرزته عديد الأصداء التي تم جمعها خلال هذه التظاهرة.

من جهته أوضح الحكم الفيدرالي ورئيس رابطة ولاية سيدي بلعباس للكرة الحديدية بوعلام بن عتو أن "هذه المنافسة يميزها المستوى الجيد للرياضيين المشاركين حيث تسجل مشاركة قياسية من لاعبين ناشطين في مختلف الرابطات الولائية الأمر الذي يؤسس لمستقبل واعد للكرة الحديدية بالجزائر".

وتطرق  بن عتو لمشكل "غياب مضمار الكرة الحديدية عبر عدد من الولايات الأمر الذي صعب نشاط الرياضيين بها" داعيا القائمين على الشأن الرياضي "الى السعي الى توفير هذه المضامير لتشجيع المواهب الناشطة في هذا الاختصاص الرياضي".

كما عرفت هذه الدورة حضور معتبر لعدد من محبي هذه الرياضة وعدد من المواطنين الذي توافدوا على "الملعب الأحمر"و تفاعلوا مع مختلف مجريات المنافسة منذ انطلاقها وجمعوا بين متعة الفرجة وشغف التعرف على خصوصيات هذه الرياضة.

آخر تعديل على الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 18:49
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الدورة الوطنية للكرة الحديدية: مشاركة أكثر من 1000 رياضي في موعد عين تموشنت
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 18:33     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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