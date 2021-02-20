ملاكمة/ دورة تأهيلية لأولمبياد 2020: الجزائرية سارة كالي تقصى في الدور ثمن النهائي

داكار - أقصيت الملاكمة الجزائرية سارة كالي اماما الايفوارية سيجا سانوغو بالنقاط (2-1), يوم الجمعة, برسم الدور ثمن النهائي لفئة 69 كلغ, للدورة التأهيلية (رجال وسيدات) لمنطقة إفريقيا للألعاب الأولمبية طوكيو-2020, الجارية وقائعها بين 20 و 29 فبراير بداكار ( السينغال).

وخلال الدور ربع النهائي, ستواجه الإيفوارية سانوغو, يوم الاثنين, الموزمبيقية بانغانا سامبو, برسم الدور الـ 16. و في حال تجاوزها هذه المحطة ستلتقي برسم ثمن النهائي, البوتسوانية سيتيرو كابو كولن (المعفاة من الدور السابق).

وخلال سهرة اليوم الجمعة, تواجه الجزائرية فاطمة الزهراء سنوسي منافستها راسدارينو ماري (مدغشقر), لحساب الدور ثمن النهائي (57 كلغ).

وفي حال تأهلها, تلتقي الملاكمة الجزائرية نظيرتها البوتسوانية, كينوسي سادي (المعفاة من الدور السابق), يوم 24 فبراير خلال ربع النهائي.

من جهته, يواجه محمد فليسي (52 كلغ) -المعفى من الدور الـ16- يوم الأحد المقبل الكونغولي دودو الونغا كابانجي, الفائز بالنقاط على اندريا ناريفلو ماركو (مدغشقر), سهرة الخميس, لحساب الدور الـ 16.

وعند فئة أقل من 75 كلغ, يواجه الجزائري يونس نموشي (المعفى من الدور الأول), يوم الأحد برسم ثمن النهائي, الأنغولي, ادواردو زولا دانيال, الفائز بالنقاط, أمسية الخميس, ضد السنغالي ندياي بابي مامادو.

برنامج الملاكين الجزائريين :

-- رجال:

52 كلغ ( مشاركة 21 ملاكما)

الدور ال16 : محمد فليسي ( معفى).

الدور ثمن النهائي ( الاحد 23 فبراير) : محمد فليسي - إيلنغا كبانغي ( الكونغو).

57 كلغ ( مشاركة 22 ملاكما):

الدور ال16 : أسامة مرجان (معفى).

الدور ثمن نهائي ( الاثنين 24 فبراير): اسامة مرجان - الفائز , بين كاجي بونيفاز ( تنزانيا) / قوماز بيدرو مانويل ( انغولا).

57 كلغ ( مشاركة 25 ملاكما):

الدور ال16 ( الجمعة) : يحي عبد لي - متار سامبو ( السينغال).

الدور ثمن النهائي ( الاحد) : يحي عبد لي -سيتشيرو كابو كولن ( بستوانا ).

63 كلغ ( 25 ملاكما)

الدور ال16 : شمس الدين كرامو ( معفى)

الدور ثمن النهائي ( الاثنين) : شمس الدين كرامو - الفائو بين لارتي جيسي ( غانا)/ أبو بكر محمد ( جزر القمر).

72 كلغ ( 20 ملاكما):

الدور ال16 : يونس نموشي (75 كلغ) ( معفى).

الدور ثمن النهائي ( الاحد) : يونس نموشي - دانيلب إدواردو زولا ( انغولا).

81 كلغ ( 13 ملاكما)

الدور ثمن النهائي : محمد حمري ( معفى)

الدور ربع النهائي ( الثلاثاء) : محمد حمري - الفائز , بين كيكا بيدرو مفيسي ( انغولا)/ مال جوسيا ارتير ( انغولا).

91 كلغ ( 11 ملاكما):

ثمن النهائي عبد الحفيظ بن شبلة ( معفى).

ربع النهائي ( الثلاثاء) : عبد الحفيظ بن شبلة - الفائز بين باري ابراهيما سوري ( غينيا)/ اكان كوليم دافيد بواه ( غانا).

+91 كلغ ( 11 ملاكما):

ثمن نهائي : شعيب بلودينات ( مُعفى).

ربع نهائي ( الثلاثاء): شعيب بلودينات- الفائز بين عناني كيتسيك ( غانا)/ مهاندو هارينا سوانغا

-- سيدات:

51 كلغ ( مشاركة 11 ملاكمة):

ثمن نهائي : رميساء بوعلام ( معفاة)

ربع نهائي ( الثلاثاء): رميساء بوعلام - الفائزة بين, آمال شبي ( تونس)/ موكانيلي بوكاموسو ( بستوانا).

57 كلغ ( 11 ملاكمة):

ثمن النهائي ( الجمعة ) : فاطمة الزهراء سنوسي- راسدا رينورو ماري ( مدغشقر).

60 كلغ ( 10 ملاكمات)

ثمن النهائي ( الاحد) : ايمان خليف - امونغ ربيكا (اوغندا).

ربع النهائي ( الثلاثاء) : ايمان خليف -كسمانغ فرانشيناح ( بستوانا).

96 كلغ ( 10 ملاكمات):

ثمن النهائي (الخميس) : سارة كالي - سيدجا سنوغو ( كوت ديفوار).

ربع النهائي (الاثنين) : سارة كالي - بانغانا هلينا ( موزمبيق).

75 كلغ (8 ملاكمات):

ربع النهائي (الاثنين) : إشراق شايب - مويكا ماري - جويل ( كونغو)نصف النهائي (الأربعاء).