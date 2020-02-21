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تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل الجزائري ماتيس عمير للنهائي

  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل الجزائري ماتيس عمير للنهائي

الجزائر - تأهل اللاعب الجزائري ماتيس عمير لنهائي الدورة الدولية للأواسط، الجارية وقائعها  بميادين باش جراح (الجزائر العاصمة)، عقب فوزه اليوم الجمعة، أمام المغربي وليد أهودا، المصنف الثاني في الجدول بواقع مجموعتين لصفر (2-0).

وخطف الجزائري المجموعة الأولى بنتيجة 6-4, قبل أن يطيح بمنافسه من جديد في المجموعة الثانية 6-3.

وفي النهائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت (00ر10), يلاقي عمير منافسه الاسباني بيراز بينا، المصنف الأول.

بالإضافة إلى الجداول الفردية, فإن نهائيات الجداول الزوجية ستجرى نهاية يوم الجمعة.

ويشارك في هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس, تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للتنس, والاتحادية الدولية للتنس, 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 بلدا في الجداول النهائية.

و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة, الاولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.

آخر تعديل على الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 16:50
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تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل الجزائري ماتيس عمير للنهائي
  أدرج يـوم : الجمعة, 21 شباط/فبراير 2020 16:07     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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