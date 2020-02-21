اتحاد الجزائر- مولودية الجزائر: متعة لعشاق الكرة الجميلة، مواجهة بين قطبي الترتيب العام في بسكرة

الجزائر - ستكون الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة ابتداء من يوم السبت، مميزة "بالداربي" العاصمي الكبير المبرمج يوم الاثنين (45ر17) بينما يتنقل الرائد، شباب بلوزداد إلى بسكرة في رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة المتذيل اتحاد بسكرة.

وستجرى المباراة المحلية العاصمية فعلا هذه المرة بعد مقاطعة اتحاد الجزائر لمباراة الذهاب، وهو الغياب الذي أهدى العميد ثلاث نقاط ثمينة على البساط (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد تشكيلة سوسطارة.

هذا اللقاء الذي كان مبرمجا آنفا يوم السبت ، تم تأجيله ليوم الاثنين على الأرضية الجديدة لملعب 5 جويلية الأولمبي. فاذا كان الاتحاد (سادسا - 25 نقطة) يسعى إلى تجديد العهد مع الانتصارات بعد 3 مباريات دون فوز، فإن المولودية (ثانية - 30 ن)، تحاول تحقيق ثالث فوز على التوالي في كل المنافسات (وطنيا و عربيا).

وسيكون هذا اللقاء رقم 90 بين الناديين العاصميين شديد التنافس و الإثارة . وتتوفر المولودية في تاريخ الاحصائيات، على 3 انتصارات أكثر من منافسها (28 مقابل 25) فيما انتهت 36 مباراة بالتعادل.

أما شباب بلوزداد الذي يتصدر الترتيب العام بمجموع 36 نقطة، فيتنقل إلى منطقة "الزيبان" لرفع التحدي أمام اتحاد بسكرة (15 - 15 ن) في لقاء طرفي الترتيب، حيث يرغب كل منهما في افتكاك نقاط المباراة. فاتحاد بسكرة المهدد بالسقوط الي القسم الأسفل، يريد الاعتماد على العامل البسيكولوجي الذي كسبه من فوزه على الشباب في كأس الجمهورية (1-0) قبل أسبوعين.

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و ستكون لشبيبة القبائل (ثالثة - 29 ن)، التي تعثرت الاسبوع الماضي بميدانها أمام نادي بارادو (0-0)، فرصة التدارك أمام جمهورها عند استضافتها لجمعية

الشلف (9 - 24 ن). لكن على الكناري، توخي الحيطة و الحذر من تشكيلة الشلف التي حصدت 7 نقاط في مبارياتها الثلاث الأخيرة خلال مرحلة الإياب للمنافسة.

وسيلعب فريقا وفاق سطيف و شباب قسنطينة اللذان يتقاسمان المركز الرابع ب 27 نقطة، خارج ديارهما امام على التوالي نجم مقرة (14 - 15 ن) و أهلي برج بوعريريج (12 - 22 ن).

فالوفاق الذي استعاد حيويته، عازم على تكرار الانجاز الكبير الذي حققه أمام الجار برج بوعريريج (4-0) بينما ستكون مهمة شباب قسنطينة المكتفي بالتعادل بميدانه أمام مولودية وهران (1-1) صعبة في البرج كون الأهلي مطالب بالاستفاقة بعد رباعية سطيف.

و تستقبل مولودية وهران (6 - 25 ن) التي لم تنهزم منذ استئناف مرحلة العودة، جمعية عين مليلة (10 - 23 ن). و يملك "الحمراوة" احصائيات إيجابية بحصدهم لخمس نقاط في 9 ممكنة، لكنهم يعانون من نقص الفعالية نسبيا أمام أنصارهم حيث سجلوا 4 انتصارات في 9 مباريات خاضوها بملعب أحمد زبانة بوهران.

ويستفيد نادي بارادو (12 - 22 ن) بأفضلية نسبية أمام شبيبة الساورة (10 - 23 ن) سيحاول من خلالها تحقيق مباراة خامسة دون هزيمة، علما بأن الأكاديميين يتوفرون على مباراة مؤجلة أمام مولودية الجزائر.

أخيرا، لم يبق لنصر حسين داي (15 - 15 ن) أي مجال للخطأ لدى استقباله لاتحاد بلعباس (6 - 25 ن) إذا أراد فعلا الخروج من منطقة الهبوط رغم أن المهمة تبدو صعبة للغاية. ويبقى أشبال المدرب آيت جودي المعاقب من طرف الرابطة المحترفة، مطالبين بوضع حد لسلسلة التعثرات، كان آخرها يوم الاثنين الماضي أمام شباب بلوزداد (0-1) بملعب 5 جويلية (الجزائر).

برنامج مباريات الجولة ال19 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, المقررة يومي السبت و الاثنين :

السبت 22 فبراير:

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد (00ر15)

نجم مقرة - وفاق سطيف (00ر15)

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس (00ر16)

نادي بارادو - شبيبة الساورة (00ر16)

شبيبة القبائل - جمعية الشلف (00ر16)

مولودية وهران - جمعية عين مليلة (00ر17)

أهلي برج بوعريريج- شباب قسنطينة (45ر18)

الاثنين 24 فبراير :

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر (45ر17)

-- الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 36 18 مولودية الجزائر 30 17 شبيبة القبائل 29 18 وفاق سطيف 27 18

--. شباب قسنطينة 27 18

اتحاد الجزائر 25 18

--. مولودية وهران 25 18

--. اتحاد بلعباس 25 18

أولمبي الشلف 24 18 شبيبة الساورة 23 18

--. جمعية عين مليلة 23 18

نادي بارادو 22 17

--. أ. برج بوعريريج 22 18

نجم مقرة 18 18 نصر حسين داي 15 18

--. اتحاد بسكرة 15 18.