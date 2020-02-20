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ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران: استلام 90 فندقا مع أفاق يونيو 2021

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران: استلام 90 فندقا مع أفاق يونيو 2021

وهران - يرتقب استلام 90 مؤسسة فندقية جديدة بوهران في آفاق 2021 و ذلك بمناسبة احتضان عاصمة غرب البلاد ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021، حسبما استفيد اليوم الخميس لدى المدير المحلي للسياحة و الصناعات التقليدية .

وتتوقع مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لوهران استلام 90 مشروع فندقي في آفاق يونيو في 2021 تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط حسبما أبرزه لوأج بلعابس قايم بن عمر.

وتتوفر هذه المؤسسات الفندقية من مختلف درجات التصنيف على أكثر من 12.572 سرير وستسمح باستحداث 4.029 منصب شغل مباشر منها 12 مشروع سيدخل حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية و يتسع ل 2.000 سرير وسيوفر 400 منصب شغل مباشر كما أضاف نفس المصدر.

و تدخل هذه المشاريع في إطار برنامج استثماري يتضمن 100 مشروع يضم 16.676 سرير ومن شأنه أن يساهم في استحداث 6.454 مشروع وفق ذات المسؤول لافتا" أن جميع هذه المؤسسات الفندقية تتراوح وتيرة الأشغال بها بين 3 و 98 في المائة و من مختلف درجات التصنيف ".

و تأتي هذه الاستثمارات لتضاف إلى حظيرة الفنادق التي تتوفر عليها عاصمة الغرب الجزائري و المقدرة ب 178 مؤسسة فندقية .

وبخصوص الأشغال المتوقفة للمؤسسات الفندقية بوهران فقد تم تسجيل 9 مشاريع تقدر طاقتها الاستيعابية ب 666 سريرا وفق المدير المحلي للسياحة و الصناعة التقليدية، مشيرا الى " أن أسباب التوقف يعود إلى وفاة مالك المشروع و كذا التمويل".

وفي إطار لامركزية تصنيف المؤسسات الفندقية تم برمجة 58 فندقا بغية تصنيفه والحصول على تراخيص الاستغلال و اعتماد المسيرمن قيل اللجنة الولائية المكلفة بهذه العملية المقررة الأسبوع القادم، حسبما أشير إليه.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران: استلام 90 فندقا مع أفاق يونيو 2021
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 12:57     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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