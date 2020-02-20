الجزائر العاصمة: استلام 22 مسبح شبه أولمبي خلال سنة 2020

الجزائر - أعلن والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، اليوم الأربعاء أن قطاع الشباب والرياضة بالولاية سيتدعم بـ22 مسبح شبه أولمبي، قيد الانجاز، خلال السنة الجارية.

وأوضح السيد شرفة خلال زيارة تفقدية لورشات مشاريع انجاز منشآت قطاع الرياضة والأشغال العمومية والتربوية على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء أن العاصمة ستتدعم تدريجيا خلال السنة الجارية بزهاء 22 مسبح شبه أولمبي من شأنها المساهمة في ترقية وتطوير هذه الرياضة وقد رصدت لها ميزانية تقدر ب 8 مليار دج.

وأبرز أنه بالاستلام الكامل لهذه المسابح الجديدة، سيرتفع عدد هذه المنشآت الرياضية إلى 41 مسبح شبه أولمبي فضلا على تسجيل مشاريع جديدة لتغطية كل الأحياء.

وفيما يتعلق بمشكل السكن بالعاصمة، حيث تكررت الشكاوي عبر العديد من البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء التي زارها الوالي، طمأن المسؤول التنفيذي الأول بالولاية المواطنين بالتزامه على استكمال برنامج السكنات الإجتماعية قيد الإنجاز بالجزائر العاصمة المقدرة بـ22.000 وحدة سكنية، مؤكدا على استلامها وتوزيعها في الآجال المحددة ب24 شهرا بشكل تدريجي كما سيتم بعث المشاريع المسجلة في مختلف الصيغ السكنية لتلبية الطلبات.

وأشار الوالي خلال لقائه مع ممثلي المواطنين الذين تجمهروا عند مشروع إنجاز مجمع مدرسي بحي قايدي ببلدية برج الكيفان رافعين شعارات بتسريع الترحيل أين تواصل معهم لطرح انشغالاتهم في مجال السكن أنه في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المنبثقة مؤخرا عن لقاء الحكومة-الولاة سيتم التكفل ومرافقة كل انشغالات المواطن في كل المجالات التنموية ومتابعتها رفقة المنتخبين دوريا للقضاء على النقاط السوداء في انتظار تقديم تقييم مفصل في غضون 3 أشهر القادمة.

ومن جهة اخرى و بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي قام بها اليوم امام الولاية العديد من المقاولين المتعاقدين لإنجاز عمليات ترميم وإعادة تأهيل البنايات القديمة بالجزائر العاصمة مع دواوين الترقية و التسيير العقاري الثلاثة بالعاصمة اوضح الوالي انه تم إستقبال هؤلاء (قرابة 20 مقاول) بخصوص تسوية مستحقاتهم المادية، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة وطمأن أن الاموال متوفرة والعقود كذلك والأمر بالصرف سيكون نهاية الشهر الجاري.

وقد وجه الوالي خلال تفقده لمختلف مشاريع التنمية المحلية بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء على غرار ورشة إنجاز ثانوية تتسع ل1000 مقعد بيداغوجي ببلدية برج البحري و ورشة مشروع تغطية الملعب البلدي لبلدية المرسى بالعشب الإصطناعي و كذا مشروع إنجاز مسبح شبه أولمبي بسركوف ببلدية عين طاية تعليمات للمؤسسات المنجزة ومكاتب الدراسات "لاستدراك التأخير الحاصل على مستوى تلك المشاريع" واستلامها في الآجال المحددة وذاك لوضعها حيز الخدمة كما وعد بحل العوائق المطروحة لتسريع الأشغال.