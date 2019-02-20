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الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات
الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة

الجزائر - قررت أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, الأربعاء, مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة, المبرمج إجراؤها يوم السبت المقبل, بسبب الأزمة المالية التي تتخبط فيها معظم فرق المحترف الثاني, حسبما علمته "وأج" من بعض المسؤولين المحتجين.

انعقد إجتماع طارئ لرؤساء أندية المحترف الثاني, بحضور بعض مسؤولي أندية الرابطة المحترفة الأولى, حيث تقرر من خلاله مقاطعة لعب مباريات الجولة المقبلة, كخطوة أولى لتحسيس السلطات العمومية على "خطورة الوضعية".

وكان من بين الحضور خلال هذ الاجتماع, رئيسي اتحاد الحراش, محمد العايب, ودفاع تاجنانت, الطاهر قرعيش, حيث تقرر في ختام الملتقى, ترك إجازات اللاعبين عند رئيس نصر حسين داي, مراد لحلو.

وصرح مراد لحلو لـ "وأج" : "عرف هذا الاجتماع حضور 14 ناديا من الرابطة الثانية و 7 من الرابطة الأولى, لمحاولة إيجاد حل و القيام بمبادرة ملموسة لإسماع صوتنا. وعليها تقرر مقاطعة الجولة الـ20 من بطولة المحترف الثاني, بينما ستلعب مقابلات المحترف الأول بشكل عادي, بما أن فرق هذا القسم لم تشكل الأغلبية خلال أشغال الاجتماع".

وأضاف : "لقد استقبلنا الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة و وعدنا بالتكفل بمطالبنا. اعتبر أن نظام تمويل الأندية المحترفة ليس عادلا. لقد سلّمني مسؤولي الـ 14 ناديا من الرابطة الثانية إجازات لاعبيهم وهو ما يدل على حسن نيتهم لمقاطعة الجولة المقبلة وتفادي أي خيانة محتملة".

"وفي اتصال مع "وأج", أفاد فاروق بلقيدوم, عضو المكتب التنفيذي والناطق الرسمي لرابطة كرة القدم المحترفة أنه "اضطلع برغبة الأندية لمقاطعة مباريات الجولة القادمة, لكن لحد الآن لا نمتلك المعلومات الكافية للحديث حول هذا المسألة".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة المحترفة الثانية : الأندية تقرر مقاطعة الجولة الـ 20 من البطولة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:47     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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