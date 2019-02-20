تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 (تحضيرات): فوزالمنتخب الجزائري على نظيره المغربي (68-65)

الرباط- تغلب المنتخب الجزائري لكرة السلة على نظيره المغربي بنتيجة (68-65) في مباراة ودية جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بقاعة ابن رشد بالرباط.

وسيخوض الخماسي الجزائري المتواجد في تربص تحضيري يدوم حتى 24 فبراير, تحسبا لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021 لقاء وديا ثانيا أمام نفس المنافس يوم غد الخميس.

و عبر المدرب الوطني بلال فايد في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء "عن رضاه بالظروف التي يجري فيه هذا التربص ما قبل التنافسي الذي يدوم أسبوعا (17-2فبراير), مشيرا بأن المباراتين الوديتين تشكلان فرصة سانحة للتحضير جيدا للاستحقاقات المقبلة".

و كان المنتخب الجزائري لكرة السلة الذي تعود آخر مشاركة له في المرحلة النهائية للبطولة تعود الي 2015 قد تأهل لتصفيات نسخة-2021 على حساب الرأس الأخضر في الدورة ما قبل التأهيلية (المجموعة الأولى) التي جرت يومي 15 و 16 يناير الماضي بالجزائر.

و فازت الجزائر بالمباراة الأولى (79-67) قبل أن تخسر المباراة الثانية ب (90-99).

و ستخوض التشكيلة الوطنية تصفيات كأس إفريقيا-2021 ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا و مالي و رواندا و المقررة في شهر نوفمبر 2020.

وسيتم توزيع المنتخبات ال 20 على خمس مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات حيث تشارك كل مجموعة في دورتين على ثلاث مراحل.

و تلعب الدورات الثلاث من 17 إلى 25 فبراير فيما تلتحق بها الدورتان الأخريان ما بين 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020. وسيتم تحديد أماكن اجراء هذه الدورات لاحقا.

و تخوض المجموعات الخمس الدورة الأخيرة ما بين 15 و 23 فبراير 2021, بحيث تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-20221 المقررة برواندا.