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دراجات/ دورة رواندا2020: الجزائر حاضرة في منافسات الطبعة ال12

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرات
دراجات/ دورة رواندا2020: الجزائر حاضرة في منافسات الطبعة ال12

كيغالي- ستكون الجزائر حاضرة  في الطبعة ال12 للدورة الدولية للدراجات برواندا 2020 ( 23 فبراير- 1 مارس),  بفريق المجمع البترولي , بقيادة عز الدين لعقاب, حسبما تضمنته قائمة التشكيلات المشاركة في الموعد الرياضي ,و المنشورة في الموقع الرسمي للدورة.

و بالإضافة الى لعقاب,  سيحضر المنافسة الدولية  اربعة دراجين جزائريين اخرين  وهم : عبد  الرؤوف بن غايو, اسامة شبلاوي, حاج بوزيد عبد الرحمان كريم وايوب سحيري.

كما ستشارك الفرق الوطنية لكل من : رواندا ( البلد المنظم), الكاميرون , اثيوبيا , إريتيريا , وبلجيكا في دورة 2020 .

وستكون خمسة فرق قارية تابعة للاتحاد  الدولي للدراجات حاضرة في الدورة ايضا و يتعلق الامر ب : بنديكسيون إينيت  تايم (رواندا), باي سيكسال (انغولا), برو  توش تايم ( جنوب افريقيا), تايم بيك عيد  ( المانيا) وفينواستانا متورز ( كازاخستان), بينما ستسجل الطبعة ال12 , مشاركة اربعة فرق محترفة وهي : نيبو  دالكو ( فرنسا), تيم نوفو نورديسك ( الولايات المتحدة الامريكية), اندروني جيوكاتولي ( ايطاليا) و توتال ديكارت إينرجي ( فرنسا).

واوضح رئيس للاتحادية الرواندية للدراجات , عبد الله ميرنزي, لوسائل الإعلام  ان كل الظروف مواتية لتنظيم هذه الطبعة . وسيعبر  المتنافسون خمسة اقاليم  رواندية.

وأكد ميرنزي ,ان سباقات هذه الطبعة سيكون فيها " التنافس على اشدّه".

وتنظم  دورة رواندا منذ 1988, كمسابقة خاصة  بالهواة حتى سنة 2009.

ومنحها الاتحاد الدولي للدراجات بعد بقائها ل10 سنوات في فئة 1.2 , شارة  2.2 . وصاحب القميص الاصفر هو الاريتيري مرحاوي كيديس.

 

المراحل الثمانية لدورة رواندا 2020 :

 

23 فبراير : كيغالي ارينا-  كميرونكو :  4ر114 كلم

24 فبراير : كيغالي هويي : 5ر 120 كلم

25 فبراير : هويي ريسيزي : 0ر142 كلم

26 فبراير : ريسيزي- ريبافي : 3ر 206 كلم

27 فبراير : ريبافي - ميسانزي : 7ر84 كلم

28 فبراير : ميسانزي -ميهانغا : 3ر127 كلم

29 فبراير: كيغالي- كيغالي :  5ر4 كلم

1 مارس  : كيغالي إكسبو غروند - روبيرو : 3ر89 كلم .

آخر تعديل على الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 19:03
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دراجات/ دورة رواندا2020: الجزائر حاضرة في منافسات الطبعة ال12
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 16:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 19 مرة   شارك

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