دراجات/ دورة رواندا2020: الجزائر حاضرة في منافسات الطبعة ال12

و بالإضافة الى لعقاب, سيحضر المنافسة الدولية اربعة دراجين جزائريين اخرين وهم : عبد الرؤوف بن غايو, اسامة شبلاوي, حاج بوزيد عبد الرحمان كريم وايوب سحيري.
كما ستشارك الفرق الوطنية لكل من : رواندا ( البلد المنظم), الكاميرون , اثيوبيا , إريتيريا , وبلجيكا في دورة 2020 .
وستكون خمسة فرق قارية تابعة للاتحاد الدولي للدراجات حاضرة في الدورة ايضا و يتعلق الامر ب : بنديكسيون إينيت تايم (رواندا), باي سيكسال (انغولا), برو توش تايم ( جنوب افريقيا), تايم بيك عيد ( المانيا) وفينواستانا متورز ( كازاخستان), بينما ستسجل الطبعة ال12 , مشاركة اربعة فرق محترفة وهي : نيبو دالكو ( فرنسا), تيم نوفو نورديسك ( الولايات المتحدة الامريكية), اندروني جيوكاتولي ( ايطاليا) و توتال ديكارت إينرجي ( فرنسا).
واوضح رئيس للاتحادية الرواندية للدراجات , عبد الله ميرنزي, لوسائل الإعلام ان كل الظروف مواتية لتنظيم هذه الطبعة . وسيعبر المتنافسون خمسة اقاليم رواندية.
وأكد ميرنزي ,ان سباقات هذه الطبعة سيكون فيها " التنافس على اشدّه".
وتنظم دورة رواندا منذ 1988, كمسابقة خاصة بالهواة حتى سنة 2009.
ومنحها الاتحاد الدولي للدراجات بعد بقائها ل10 سنوات في فئة 1.2 , شارة 2.2 . وصاحب القميص الاصفر هو الاريتيري مرحاوي كيديس.
المراحل الثمانية لدورة رواندا 2020 :
23 فبراير : كيغالي ارينا- كميرونكو : 4ر114 كلم
24 فبراير : كيغالي هويي : 5ر 120 كلم
25 فبراير : هويي ريسيزي : 0ر142 كلم
26 فبراير : ريسيزي- ريبافي : 3ر 206 كلم
27 فبراير : ريبافي - ميسانزي : 7ر84 كلم
28 فبراير : ميسانزي -ميهانغا : 3ر127 كلم
29 فبراير: كيغالي- كيغالي : 5ر4 كلم
1 مارس : كيغالي إكسبو غروند - روبيرو : 3ر89 كلم .