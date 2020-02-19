Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل أربعة جزائريين للدور الثاني

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 15:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل أربعة جزائريين للدور الثاني

الجزائر- تأهل أربعة لاعبين جزائريين  للدور الثاني للجدول النهائي للدورة الدولية لصنف الأواسط الجزائرية حاليا بميدان التنس التابع للديوان الأولمبي بباش جراح (الجزائر).

و كان الشاب أيمن علي موسى أول متأهل للدور الثاني بعد فوزه على التونسي مزوار اسكندر (6-0 و 6-2), ليأتي بعد ذلك دور محمد سعيد أونيس و محمد علي عبيبسي الفائزين أمام على التوالي القبرصي أندراس شابيداس (6-2 و 6-1) و الألماني أندري كوك (6-3 و 6-1), فيما جاء التأهل ماتيس عمير على حساب السويسري توماس جورج برون, صاحب رأس المجموعة السادسة (6-4 و 6-2).

في الدور الثاني, سيواجه علي موسى المغربي دريس سدراتي فيما يتقابل أونيس مع المجري  بتر كالوشاي ( على رأس المجموعة الثامنة).

اقرأ أيضا:       

أما عبيبسي و عمير فسيواجهان على  التوالي المغربي وليد أهودة (رأس المجموعة الثانية) و الإسباني هوغو سالميرون.

لدى السيدات, اقصيت أربع لاعبات جزائريات من الدور الأول  و يتعلق الأمر بسارة بايتيش و لينا بلحراث, و بشرى رحاب مباركي و أحلام فلوسة.

ويشارك في هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس, تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للتنس, والاتحادية الدولية للتنس, 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 بلدا في الجداول النهائية. 

و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة, الاولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.

آخر تعديل على الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 15:39
كلـمات مفتـاحيــة :
تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل أربعة جزائريين للدور الثاني
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 15:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.19

صناعة صيدلانية: مشروع بقيمة 4 مليار دج للإنتاج المحلي لأدوية علاج السرطان بوهران

20.02.19

الرئيس تبون يعلن 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل…

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع نائب رئيس شركة رونيسانس التركية

20.02.19

الصحافة الالكترونية: ضرورة تنظيم قانوني لوضع حد لأوجه "الغموض"

20.02.19

وهران: ماستر مهني في مناجمنت الموانئ والمناجمنت البحري في سبتمبر القادم

20.02.19

لعقاب : الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.19

اللحوم الحمراء: إطلاق مشاورات لضبط أسعار "معقولة" ترضي المنتجين والمستهلكين

20.02.19

فتح كوت ديفوار لممثلية قنصلية بالصحراء الغربية إخلال بالعقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي

20.02.19

سكنات عدل: ناصري يأمر بإنهاء الإنجاز واحترام المواعيد المحددة

20.02.19

إحالة ملفي شكيب خليل وعمارغول على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا

20.02.19

تعاون طاقوي: عرقاب يتحادث مع وفد من شركة السويدي للكهرباء

20.02.19

صدور المرسوم الرئاسي لإنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية