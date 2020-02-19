تنس/الدورة الدولية للأواسط: تأهل أربعة جزائريين للدور الثاني

و كان الشاب أيمن علي موسى أول متأهل للدور الثاني بعد فوزه على التونسي مزوار اسكندر (6-0 و 6-2), ليأتي بعد ذلك دور محمد سعيد أونيس و محمد علي عبيبسي الفائزين أمام على التوالي القبرصي أندراس شابيداس (6-2 و 6-1) و الألماني أندري كوك (6-3 و 6-1), فيما جاء التأهل ماتيس عمير على حساب السويسري توماس جورج برون, صاحب رأس المجموعة السادسة (6-4 و 6-2).

في الدور الثاني, سيواجه علي موسى المغربي دريس سدراتي فيما يتقابل أونيس مع المجري بتر كالوشاي ( على رأس المجموعة الثامنة).

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أما عبيبسي و عمير فسيواجهان على التوالي المغربي وليد أهودة (رأس المجموعة الثانية) و الإسباني هوغو سالميرون.

لدى السيدات, اقصيت أربع لاعبات جزائريات من الدور الأول و يتعلق الأمر بسارة بايتيش و لينا بلحراث, و بشرى رحاب مباركي و أحلام فلوسة.

ويشارك في هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس, تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للتنس, والاتحادية الدولية للتنس, 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 بلدا في الجداول النهائية.

و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة, الاولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.