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كأس العرب للأمم اقل من 20 سنة / الجزائر - مصر 1-4: ''الخضر''أمام حتمية التدارك في اللقاء القادم"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 13:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات
كأس العرب للأمم اقل من 20 سنة / الجزائر - مصر 1-4: &#039;&#039;الخضر&#039;&#039;أمام حتمية التدارك في اللقاء القادم&quot;

 الجزائر - أضحى المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة الذي سقط أمس الثلاثاء بنتيجة ثقيلة امام نظيره المصري بنتيجة (1-4)،بملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، ضمن الجولة الاولى عن المجموعة الثالثة لكأس العرب للأمم للفئة، الجارية بالسعودية (17 فبراير- 5 مارس)، امام حتمية التدارك والفوز في اللقاء القادم أمام فلسطين يوم الجمعة، حسبما اكدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)  .

وكتبت الهيئة الفدرالية: ''البداية الغير موفقة للمنتخب الوطني تجعله امام حتمية الفوز في اللقاء القادم امام نظيره الفلسطيني المقرر إجراؤه يوم الجمعة 21 فبراير قبل مواجهة البلد المنظم، العربية السعودية يوم الاثنين 26 فبراير''.

كما أكدت الفاف أن زملاء مروان زروقي (نادي بارادو) الذي ضيع ركلة جزاء في الشوط الثاني (د64) قد واجهوا منافسا أكثر تنظيما في هذا اللقاء.

وفي اللقاء عن نفس المجموعة، فاز المنتخب السعودي على حساب فلسطين (4-0).

ويواجه الفريق الجزائري نظيره الفلسطيني يوم الجمعة 21 فبراير على (50ر15) قبل ان يختتم الدور الاول امام البلد المنظم السعودية، يوم الاثنين 24 فبراير (30ر13).

وانطلقت هذه المنافسة، التي بعثها الاتحاد العربي مجددا بعد غياب ثماني سنوات، يوم الاثنين بإجراء أربعة لقاءات وهي: العراق-تونس 1-2، موريتانيا-الكويت 2-0 (المجموعة الاولى)، المغرب-البحرين 4-2 ومدغشقر-جيبوتي 4-3 (المجموعة الثانية).

يشار إلى أن أول فريقين من كل مجموعة  يتأهلان للدور ربع النهائي من هذه المنافسة.

ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات، تجرى على ثلاث مدن سعودية : الرياض، الدمام و الخُبر.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الاثنين 2 مارس، قبل ثلاث أيام من اللقاء النهائي المبرمج بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام.

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كأس العرب للأمم اقل من 20 سنة / الجزائر - مصر 1-4: ''الخضر''أمام حتمية التدارك في اللقاء القادم"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2020 13:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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