/دورة اتحاد شمال افريقيا للسيدات/الجولة الثالثة/: فوز المغرب على تنزانيا (3-2)

وسجلت أهداف المنتخب المغربي، في هذه المباراة نيرمان عدي (د 8) وسلمى أماني (د 44) و سناء المسودي (د 65).
و في وقت سابق من اليوم فاز المنتخب الجزائري على موريتانيا بنتيجة (5-0) وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات على ان يتوج في اعقابها صاحب المركز الاول باللقب.
النتائج :(الجولة الثالثة/ اليوم الثلاثاء:
موريتانيا - الجزائر 0-5
تنزانيا - المغرب 2-3
الترتيب نقاط لعب
1- تنزانيا 6 3
-- المغرب 6 2
3- تونس 3 2
- الجزائر 3 2
5- موريتانيا 0 3
مباريات لعبت:
- الجولة الاولى - 14 فبراير 2020
تنزانيا - موريتانيا 7-0
تونس - المغرب 0-1
الجولة الثانية - 16 فبراير 2020
الجزائر - تنزانيا 2-3
تونس - موريتانيا 3-0
الجولة الرابعة 20 فبراير 2020
س 11 - المغرب - موريتانيا
س 13 و15 - تونس - الجزائر
الجولة الخامسة - 22 فبراير 2020
س 11 - الجزائر - المغرب
س 1 3 و15 - تونس - تنزانيا.