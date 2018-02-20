/دورة اتحاد شمال افريقيا للسيدات/الجولة الثالثة/: فوز المغرب على تنزانيا (3-2)

تونس - تغلب المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية على نظيره التنزاني بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعت بينهما عشية يوم الثلاثاء بملعب الكرم، لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة شمال إفريقيا التي تحتضنها تونس من 14 إلى 22 فبراير.

وسجلت أهداف المنتخب المغربي، في هذه المباراة نيرمان عدي (د 8) وسلمى أماني (د 44) و سناء المسودي (د 65).

و في وقت سابق من اليوم فاز المنتخب الجزائري على موريتانيا بنتيجة (5-0) وتقام الدورة في شكل بطولة مصغرة من خمس جولات على ان يتوج في اعقابها صاحب المركز الاول باللقب.

النتائج :(الجولة الثالثة/ اليوم الثلاثاء:

موريتانيا - الجزائر 0-5

تنزانيا - المغرب 2-3

الترتيب نقاط لعب

1- تنزانيا 6 3

-- المغرب 6 2

3- تونس 3 2

- الجزائر 3 2

5- موريتانيا 0 3

مباريات لعبت:

- الجولة الاولى - 14 فبراير 2020

تنزانيا - موريتانيا 7-0

تونس - المغرب 0-1

الجولة الثانية - 16 فبراير 2020

الجزائر - تنزانيا 2-3

تونس - موريتانيا 3-0

الجولة الرابعة 20 فبراير 2020

س 11 - المغرب - موريتانيا

س 13 و15 - تونس - الجزائر

الجولة الخامسة - 22 فبراير 2020

س 11 - الجزائر - المغرب

س 1 3 و15 - تونس - تنزانيا.