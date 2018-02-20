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نصف الماراطون الوطني "الواحات": زهاء 700 عداء منتظر في الطبعة التاسعة بورقلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

ورقلة- يرتقب مشاركة نحو 700 عداء من كلا الجنسين في الطبعة التاسعة من نصف الماراطون الوطني ''الواحات'' الذي ستحتضنه ولاية ورقلة السبت القادم, حسب ما علم يوم الثلاثاء لدى المنظمين.

وسيتوزع المشاركون الذين يمثل أغلبهم أندية رياضية من مختلف جهات الوطن, على أربع فئات (18-39 سنة و 40-49 سنة و50-59 سنة وأكثر من 60 سنة), كما أوضح ل"وأج" رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى يحيى مخلوفي.

وقد أكد ما لا يقل عن 600 متنافس مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي, حيث ستبقى التسجيلات مفتوحة إلى غاية يوم الخميس, حسب ذات المتحدث.

وسيجرى السباق على مسافة 21 كلم انطلاقا من بلدية سيدي خويلد إلى غاية ملعب "24 فبراير" بوسط مدينة ورقلة, وذلك مرورا ببلدية عين البيضاء, كما ذكر مخلوفي.

وبغية إنجاح هذه التظاهرة الرياضية التي تندرج ضمن رزنامة الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى, تم تسخير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية, يضيف المتحدث ذاته.

وقد رصدت جوائز مالية تتراوح قيمتها بين 30 ألف و 50 ألف دج لفائدة الثلاثة الأوائل من كل سباق الطبعة التاسعة من نصف الماراطون الوطني ''الواحات'' الذي تشرف على تنظيمه الرابطة الولائية والإتحادية الجزائرية لألعاب القوى بمشاركة مديرية الشباب والرياضة بورقلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
نصف الماراطون الوطني "الواحات": زهاء 700 عداء منتظر في الطبعة التاسعة بورقلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 17:58     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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