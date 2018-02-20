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الرابطة الأولى (الجولة ال18): النتائج الكاملة والترتيب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 09:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات
الرابطة الأولى (الجولة ال18): النتائج الكاملة والترتيب

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، يوم الاثنين :

 

         الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر                1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج       3 - 0

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة                      2 - 1

اتحاد بلعباس - نجم مقرة                                  3 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران                 1 - 1

شبيبة القبائل - نادي بارادو                         0 - 0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي           1 - 0

        

         السبت 15 فبراير :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة                1 - 0

 

-- الترتيب                      نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 36 18 
  2. مولودية الجزائر 30 17
  3. شبيبة القبائل 29 18 
  4. وفاق سطيف 27 18

--. شباب قسنطينة            27         18 

  1. اتحاد الجزائر 25      18

--. مولودية وهران           25        18

--. اتحاد بلعباس              25        18

  1. أولمبي الشلف 24 18
  2. شبيبة الساورة 23 18

--. جمعية عين مليلة         23        18

  1. نادي بارادو 22 17

--. أ. برج بوعريريج        22        18

  1. نجم مقرة 18 18
  2. نصر حسين داي 15

       18

--. اتحاد بسكرة              15        18.

 

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الرابطة الأولى (الجولة ال18): النتائج الكاملة والترتيب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 18 شباط/فبراير 2020 09:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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