الرابطة الأولى (الجولة ال18): النتائج الكاملة والترتيب

الاثنين 17 فبراير :
جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1
وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج 3 - 0
أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة 2 - 1
اتحاد بلعباس - نجم مقرة 3 - 1
شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 1
شبيبة القبائل - نادي بارادو 0 - 0
شباب بلوزداد - نصر حسين داي 1 - 0
السبت 15 فبراير :
مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0
-- الترتيب نقاط لعب
- شباب بلوزداد 36 18
- مولودية الجزائر 30 17
- شبيبة القبائل 29 18
- وفاق سطيف 27 18
--. شباب قسنطينة 27 18
- اتحاد الجزائر 25 18
--. مولودية وهران 25 18
--. اتحاد بلعباس 25 18
- أولمبي الشلف 24 18
- شبيبة الساورة 23 18
--. جمعية عين مليلة 23 18
- نادي بارادو 22 17
--. أ. برج بوعريريج 22 18
- نجم مقرة 18 18
- نصر حسين داي 15
18
--. اتحاد بسكرة 15 18.