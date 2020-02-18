الرابطتان الأولى والثانية: معاقبة آيت جودي (نصر حسين داي) وبسكري (د.تاجنانت) بمباراتين

الجزائر - عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، مدرب فريق نصر حسين داي، عز الدين آيت جودي، ، بلقاءين ، ابتداء من تاريخ 10 فبراير، بسبب "انتقاد الرسميين في وسائل الاعلام"، حسبما أفادت به الهيئة المسيرة للبطولتين المحترفتين الأولى والثانية، يوم الاثنين في بيان لها.

وعلاوة عن هذه العقوبة، فقد غرمت اللجنة المدرب آيت جودي ب100 ألف دينار جزائري، يضيف المصدر.

من جهته، عوقب مدرب شبيبة الساورة مزيان ايغيل بلقاء واحد وغرامة مالية تقدر بـ30 ألف دج بسبب "الاحتجاج على القرارات" خلال اللقاء الذي انهزم فيه فريقه امام مولودية الجزائر (0-1) برسم الجولة 18 من الرابطة الاولى.

في حين، تعرض مدرب حراس مولودية الجزائر، شريط فؤاد، لعقوبة شهر وغرامة مالية ب 100 الف دينار إثر "تصريحات تمس بالكرامة والشرف" خلال المباراة أمام شبيبة الساورة.

وفي الرابطة الثانية، سلطت ذات اللجنة عقوبة مباراتين على مدرب دفاع تاجنانت، مصطفى بسكري، ابتداء من 10 فبراير بسبب "تصرف غير رياضي تجاه الرسميين"، خلال مباراة الفريق امام جمعية الخروب، والتي طرد فيها.

كما عوقب مدرب حراس سريع غليزان، حمو بوعبد الله، بشهر واحد و100 الف دج، اثر طرده بسبب "تصريحات تمس بالكرامة والشرف".

من جهته، عوقب لاعب اتحاد الحراش، فارس بن عبد الرحمن، بلقاءين، اثر طرده من مواجهة فريقه لمولودية العلمة (0-2) برسم الجولة 18 من الرابطة الثانية، بسبب "خشونة في اللعب".