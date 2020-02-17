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كرة الريشة/البطولة الافريقية (زوجي - رجال): الجزائر تحرز الذهب

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرات

 

القاهرة - أحرز الثنائي الجزائري المتكون من كسيلة معمري ويوسف صبري مدال, ذهبية الزوجي (رجال) في مسابقة الفردي للبطولة الافريقية لكرة الريشة, عقب فوزه على الموريسيين أتيش لوبا - جورج جوليان بول بنتيجة 2-1 (19-21, 21-14, 24-22), في النهائي الذي جرى يوم الاحد بالقاهرة (مصر).

ويسمح هذا الفوز للثنائي الجزائري باقتطاع تأشيرة المرور لبطولة العالم (حسب الفرق) المقررة شهر مايو المقبل بالدنمارك.

وفي وقت سابق من اليوم, حصل الزوجي الجزائري المتكون من كسيلة معمري وليندة مازري على الميدالية الفضية في مسابقة الزوجي مختلط, عقب انهزامه في النهائي ب3-2 امام المصريين حاتم الجمال و دحى هاني.

وفي مسابقة حسب الفرق, كان المنتخب الوطني (رجال) قد توج بالميدالية الذهبية بفوزه في النهائي على نظيره الموريسي ب3-2.

من جهته, انهى المنتخب النسوي البطولة الافريقية في المركز الثاني لمنافسة حسب الفرق التي جرت على شكل بطولة مصغرة لدى السيدات.

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كرة الريشة/البطولة الافريقية (زوجي - رجال): الجزائر تحرز الذهب
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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