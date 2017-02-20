كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال18/: جمعية عين مليلة تتعادل مع اتحاد الجزائر /1-1/

الجزائر- تعادل فريق جمعية عين مليلة أمام ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1 (الشوط الأول : 0-0), يوم الاثنين بملعب "خليفي زوبير" بعين مليلة (أم البواقي), لحساب مباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد الرحيم حمرة (د 56) لفائدة أبناء "سوسطارة" و زياد حمزة (د 71) لصالح الجمعية.

وعلى أعقاب هذه النتيجة حافظ اتحاد الجزائر, مؤقتا, على الصف الخامس برصيد 25 نقطة, بينما ارتقت جمعية عين مليلة إلى الصف الثامن (23 ن), في انتظار باقي مقابلات هذه الجولة التي تتواصل اليوم الاثنين, حيث سيكون ختامها بلقاء الداربي العاصمي بين المتصدر شباب بلوزداد و نصر حسين داي.

الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر 1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة (جارية حاليا)

اتحاد بلعباس - نجم مقرة (جارية حاليا)

شباب قسنطينة - مولودية وهران (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - نادي بارادو (جارية حاليا)

شباب بلوزداد - نصر حسين داي (45ر18سا)

السبت :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة 1 - 0

-- الترتيب نقاط لعب

شباب بلوزداد 33 17 مولودية الجزائر 30 17

3.

شبيبة القبائل 28 17

شباب قسنطينة 26 17 اتحاد الجزائر 25 18 مولودية وهران 24 17

--. وفاق سطيف 24 17

شبيبة الساورة 23 18

--. جمعية عين مليلة 23 18

أ. برج بوعريريج 22 17

--. اتحاد بلعباس 22 17

نادي بارادو 21 16

--. أولمبي الشلف 21 17

نجم مقرة 18 17 نصر حسين داي 15 17

--. اتحاد بسكرة 15 17.

كرة القدم/ الرابطة الأولى /الجولة ال18/: النتائج الجزئية والهدافون

-النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, يوم الاثنين:

جمعية عين مليلة : 1 زياد (د 71)

اتحاد الجزائر : 1 حمرة (د 56)

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة (جارية حاليا)

اتحاد بلعباس - نجم مقرة (جارية حاليا)

شباب قسنطينة - مولودية وهران (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - نادي بارادو (جارية حاليا)

شباب بلوزداد - نصر حسين داي (45ر18سا)

السبت :

مولودية الجزائر : 1 بورديم (د 41)

شبيبة الساورة : 0.