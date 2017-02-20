Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال18/: جمعية عين مليلة تتعادل مع اتحاد الجزائر /1-1/

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرات

الجزائر- تعادل فريق جمعية عين مليلة أمام ضيفه اتحاد الجزائر بنتيجة 1-1 (الشوط الأول : 0-0), يوم الاثنين بملعب "خليفي زوبير" بعين مليلة (أم البواقي), لحساب مباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفي اللقاء كل من عبد الرحيم حمرة (د 56) لفائدة أبناء "سوسطارة" و زياد حمزة (د 71) لصالح الجمعية.

وعلى أعقاب هذه النتيجة حافظ اتحاد الجزائر, مؤقتا, على الصف الخامس برصيد 25 نقطة, بينما ارتقت جمعية عين مليلة إلى الصف الثامن (23 ن), في انتظار باقي مقابلات هذه الجولة التي تتواصل اليوم الاثنين, حيث سيكون ختامها بلقاء الداربي العاصمي بين المتصدر شباب بلوزداد و نصر حسين داي.

 

الاثنين 17 فبراير :

جمعية عين مليلة - اتحاد الجزائر        1 - 1

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج          (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة                (جارية حاليا)

اتحاد بلعباس - نجم مقرة                      (جارية حاليا)

شباب قسنطينة - مولودية وهران           (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - نادي بارادو                  (جارية حاليا)

شباب بلوزداد - نصر حسين داي        (45ر18سا)

 

السبت :

مولودية الجزائر - شبيبة الساورة  1 - 0

 

-- الترتيب                     نقاط         لعب

  1. شباب بلوزداد 33 17
  2. مولودية الجزائر 30 17

3.

شبيبة القبائل               28        17

  1. شباب قسنطينة 26 17
  2. اتحاد الجزائر 25 18
  3. مولودية وهران 24 17

--. وفاق سطيف              24       17

  1. شبيبة الساورة 23 18

--. جمعية عين مليلة         23       18

  1. أ. برج بوعريريج 22 17

--. اتحاد بلعباس              22      17

  1. نادي بارادو 21 16

--. أولمبي الشلف            21       17

  1. نجم مقرة 18 17
  2. نصر حسين داي 15 17

--. اتحاد بسكرة              15       17.

 

كرة القدم/ الرابطة الأولى /الجولة ال18/: النتائج الجزئية والهدافون

 

-النتائج الجزئية والهدافون لمباريات الجولة ال18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, يوم الاثنين:

 

جمعية عين مليلة  : 1 زياد (د 71)

اتحاد الجزائر         : 1 حمرة (د 56)

 

وفاق سطيف - أهلي برج بوعريريج  (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - اتحاد بسكرة          (جارية حاليا)

اتحاد بلعباس - نجم مقرة                 (جارية حاليا)

شباب قسنطينة - مولودية وهران (جارية حاليا)

شبيبة القبائل - نادي بارادو              (جارية حاليا)

شباب بلوزداد - نصر حسين داي  (45ر18سا)

 

السبت :

مولودية الجزائر : 1 بورديم (د 41)

شبيبة الساورة     : 0.

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 18:31
كلـمات مفتـاحيــة :
كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال18/: جمعية عين مليلة تتعادل مع اتحاد الجزائر /1-1/
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:44     الفئـة : رياضــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.17

انتخاب بوزيد لزهاري لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

20.02.17

الرئيس تبون يستقبل الولاة بمقر رئاسة الجمهورية

20.02.17

ضرورة تبني مقاربة "التسيير بالأهداف" ورقمنة الإدارة المحلية

20.02.17

مكافحة المخدرات: الدرك الوطني ينفذ عمليات بعدة ولايات من الوطن

20.02.17

كرة القدم/الرابطة الأولى/الجولة ال18/: جمعية عين مليلة تتعادل مع اتحاد الجزائر /1-1/

20.02.17

البطولة الآفرو-عربية: الجزائر حاضرة في منافسة الرافل وغائبة عن الكرات الحديدية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة