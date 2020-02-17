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البطولة الآفرو-عربية: الجزائر حاضرة في منافسة الرافل وغائبة عن الكرات الحديدية

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

الجزائر- تشارك الجزائر في منافسات الرافل لكنها ستغيب عن اختصاصي الكرات الحديدية واللعب الطويل, في منافسات البطولة الآفرو-عربية لكل من فئتي أقل من 19 سنة وأكابر, والمقررة من 11 الى 17 أبريل المقبل بشرم الشيخ المصرية, حسبما علم يوم الاثنين من الكنفيدرالية الافريقية للرافل.

وصرح رئيس الكنفيدرالية القارية, الجزائري يسين كافي, ل"واج" "لأول مرة في التاريخ, نقوم بإشراك الاختصاصات الثلاثة (كرات حديدية-اللعب الطويل-رافل) في جميع الاختصاصات. وتكمن أهمية المنافسة في أنها تسمح للفرق الثلاثة الاولى بالتأهل إلى مونديال 2020 بالنسبة لأقل من 19 سنة والإناث و2021 عند الأكابر".

وتواصل الفرق الجزائرية غيابها في هذه الرياضة عن المنافسات الدولية منذ 2019, بسبب "القبضة الحديدية" بين رئيس الاتحاد الجزائري وأعضاء مكتبه الفيدرالي.

وعلى غرار الجزائر الحاضرة في الرافل, يعرف موعد شرم الشيخ مشاركة مصر (الاختصاصات الثلاث), بوركينافاسو, الكاميرون, كوت ديفوار, جيبوتي, ليبيا, مالي, موريتانيا والمغرب.

اما بالنسبة للغابون, مدغشقر, النيجر, السيشل والسينغال فسيشاركون في اختصاص الكرات الحديدية فقط.

واختتم كافي, الذي يشغل ايضا منصب أمين عام الاتحاد الدولي للرافل, "اطلق منظمو هذا الحدث ورشة من خلال تنصيب لجنة مختصة, والتي وفرت الموارد البشرية والمعدات, كما ستتابع سيرورة التحضيرات".

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 18:31
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البطولة الآفرو-عربية: الجزائر حاضرة في منافسة الرافل وغائبة عن الكرات الحديدية
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:40     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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