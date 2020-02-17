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قسنطينة: انطلاق الدورة الوطنية العسكرية الثانية لكرة اليد

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

قسنطينة- انطلقت يوم الاثنين الدورة الوطنية العسكرية الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2019 -2020  بالمركب الرياضي الجهوي العسكري للناحية العسكرية الخامسة الشهيد زيغود يوسف بقسنطينة.

و تشارك في منافسات هذه الدورة التي ستدوم يومين و المندرجة في إطار البرنامج السنوي لمصلحة الرياضات للجيش الوطني الشعبي 8 فرق تمثل النواحي العسكرية الست إضافة إلى قيادة الدرك الوطني و مدرسة تقنيات المعتمدية بالبليدة حسب ما أوضحه مدير مصلحة الرياضات العسكرية بالناحية العسكرية الخامسة الشهيد زيغود يوسف العقيد الهاشمي تيمامنت.

كما كشف ذات العقيد بأنه سيتم تنظيم دورة ثالثة مماثلة في الفترة الممتدة بين الفاتح و الخامس مارس المقبل و التي ستتأهل في ختامها الفرق الأربع الأولى إلى المرحلة النهائية حيث سيتواجهون فيما بينهم للظفر بلقب البطولة.

و بعد أن سلط الضوء على الأهمية الكبرى التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمثل هذا النوع من المنافسات الرياضية الوطنية التي تحضر المقاتل من الناحية البدنية و النفسية أفاد بأن مثل هذه المنافسة تساهم في تنمية ممارسة كرة اليد في الوسط العسكري.

من جهة أخرى لفت الانتباه إلى جهود قيادة الناحية العسكرية من أجل توفير وسائل النجاح من أجل تمكين المشاركين من البروز و تمثيل فرقهم على أحسن وجه  و تطوير الرياضة العسكرية و كرة اليد على وجه الخصوص و تحقيق نتائج جيدة في المنافسات الرياضية الوطنية و الدولية.

و يضع المركب الرياضي للناحية العسكرية الخامسة المتربع على مساحة 5 هكتارات و الذي افتتح في نوفمبر 1998 بسطح المنصورة (أعالي قسنطينة) معداته و تجهيزاته و تأطيره تحت تصرف 16 فريقا مختصين في الرياضات العسكرية الجماعية و الفردية.

آخر تعديل على الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 18:31
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قسنطينة: انطلاق الدورة الوطنية العسكرية الثانية لكرة اليد
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:36     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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