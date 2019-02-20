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تصفيات البطولة الإفريقية لكرة السلة-2021: المنتخب الجزائري يلعب وديتين ضد المغرب يومي 18 و20 فبراير

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرات

الرباط- يخوض  المنتخب الجزائري لكرة السلة (رجال), المتواجد حاليا في تربص تحضيري بالرباط (المغرب), مقابلتين وديتين أمام نظيره المغربي, وفق ما نشرته يوم الاثنين, الجامعة الملكية للعبة.

وجاء في بيان الجامعة الملكية لكرة السلة  "من أجل قياس جاهزية العناصر الوطنية, سيخوض الفريق الوطني المغربي مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري, وستجرى المباراة الودية الأولى يوم الثلاثاء 18 فبراير بدون جمهور, على أن تقام المباراة الثانية يوم الخميس 20 فبراير بالقاعة المغطاة ابن رشد".

وأجرى اللاعبون الجزائريون معسكرا بالجزائر العاصمة يومي 15 و 16 فبراير, قبل التوجه إلى المغرب لخوض تربص تحضيري هناك لمدة أسبوع (17-24 فبراير), والذي ستتخلله مجموعة من المباريات الودية.

وتأهل المنتخب الجزائري, الذي غاب عن المنافسة منذ سنة 2015, إلى المرحلة الثانية للدورة التمهيدية المؤهلة إلى البطولة الإفريقية 2021 على حساب نظيره من الرأس الأخضر "المجموعة أ", ضمن الدورة التصفوية الأولى التي جرت يومي 15 و 16 يناير بالجزائر العاصمة.

وفاز "الخُضر" في المباراة الأولى بنتيجة (79-67), أما خلال اللقاء الثاني فقد انهزموا بواقع (90-99).

وفي التصفيات المقبلة, تتواجد الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة كل من نيجيريا, مالي, ورواندا, حيث تجرى اللقاءات خلال الدورة المؤهلة القادمة والمقررة في نوفمبر 2020.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ 20 على خمس مجموعات تضم كل واحدة منها 4 منتخبات حيث تشارك كل مجموعة في دورتين على ثلاث مراحل.

و تلعب الدورات الثلاث من 17 إلى 25 فبراير فيما تلتحق بها الدورتان الأخريان ما بين 23 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2020. وسيتم تحديد أماكن اجراء هذه الدورات لاحقا.

و تخوض المجموعات الخمس الدورة الأخيرة ما بين 15 و 23 فبراير 2021, بحيث تتأهل المنتخبات الثلاث الأولى عن كل مجموعة للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا-20221 المقررة برواندا.

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تصفيات البطولة الإفريقية لكرة السلة-2021: المنتخب الجزائري يلعب وديتين ضد المغرب يومي 18 و20 فبراير
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 2 مرة   شارك

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