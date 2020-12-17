سباق الدراجات (كأس افريقيا 2020): مدينة وهران تحتضن المنافسة في الفترة ما بين 12 و17 يوليو

الجزائر- أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات يوم الاثنين, عن اختيار مدينة وهران (غرب الجزائر), لاحتضان الطبعة المقبلة من كاس افريقيا للأمم 2020 للدراجات المقررة في الفترة الممتدة من 12 الى 17 يوليو المقبل.

و أفاد نفس المصدر في بيان له :"ان منافسات هذه الطبعة ستقام بالمسلك الذي ستقام عيله منافسات الالعاب المتوسطية 2021".

وفي إطار الاعداد لهذه المنافسة, اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات , خير الدين برباري , يوم امس الاحد بمدير الشباب و الرياضة لولاية وهران حاج عمار شيباني.

وتمّ التطرق , خلال هذا الاجتماع الذي حضره كذلك رئيس رابطة وهران, كريم غرابيو, للتحضيرات المتعلقة بدورة الدراجات للجزائر ليوم 10 يوليو المقبل ب"سانتا كروز".

وابدى شيباني تفاؤله بنجاح هذه المنافسة, التي سيسخر لها المنظمون جميع الامكانيات و الوسائل.