سباق الدراجات (كأس افريقيا 2020): مدينة وهران تحتضن المنافسة في الفترة ما بين 12 و17 يوليو

و أفاد نفس المصدر في بيان له :"ان منافسات هذه الطبعة ستقام بالمسلك الذي ستقام عيله منافسات الالعاب المتوسطية 2021".
وفي إطار الاعداد لهذه المنافسة, اجتمع رئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات , خير الدين برباري , يوم امس الاحد بمدير الشباب و الرياضة لولاية وهران حاج عمار شيباني.
وتمّ التطرق , خلال هذا الاجتماع الذي حضره كذلك رئيس رابطة وهران, كريم غرابيو, للتحضيرات المتعلقة بدورة الدراجات للجزائر ليوم 10 يوليو المقبل ب"سانتا كروز".
وابدى شيباني تفاؤله بنجاح هذه المنافسة, التي سيسخر لها المنظمون جميع الامكانيات و الوسائل.