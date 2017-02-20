الدورة الدولية للأواسط للتنس: المنافسة تنطلق بباش جراح بمشاركة 23 دولة

الجزائر - انطلقت اليوم الاثنين بميادين التنس بباش جراح (الجزائر)، منافسات الدورة الدولية للأواسط، التي تنشط من قبل حوالي 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 دولة مشاركة .

ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، تونس، مصر، المغرب، مصر، إسبانيا، سويسرا، البرتغال، المجر، كينيا، فرنسا، إنجلترا، قبرص، الولايات المتحدة الأمريكية، إستونيا، ألمانيا، جمهورية التشيك، روسيا، بلجيكا، بلغاريا، ليتوانيا، سلوفاكيا، و مقدونيا.

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واكّد مدير هذه الدورة، جمال قاصد في تصريح ادلى به ل"واج": نحن جدّ سعداء لتنظيمنا هذه الدورة الدولية الخاصة بفئة الاواسط فقط (...) و ارتياحنا هذا نابع كذلك من العدد المحترم للمشاركين، بالرغم من انّ هذا العدد كان بالإمكان ان يكون اكبر، لولا قرار عدد من اللاعبين عدم المشاركة في هذه البطولة بعد مشاركتهم مؤخرا في بطولة افريقيا بجنوب افريقيا و هو الامر منطقي جدا ".

و اضاف ذات المتحدث :" لقد حرصنا على توفير كل الظروف و الامكانيات من اجل انجاح هذه المنافسة و تأكيد قدرات الجزائر التنظيمية لمثل هذه التظاهرات الرياضية(...) أتمنى فقط ان تقدم العناصر الجزائرية مردودا طيبا و تتمكن من الذهاب الى ابعد مستوى في المنافسة و لم لا التتويج باللقب ".

ومعلوم، انّ المرحلة التصفوية لهذه الدورة ، كانت قد جرت يومي 15 و 16 فبراير الجاري بمشاركة 30 لاعبا،(22 ذكور و 8 اناث)،و اسفرت عن تمكن ثمانية (8) لاعبين فقط (4 ذكور و 4 اناث) من التأهل الى الجدول النهائي .

وتشمل هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس، تحت اشراف الاتحادية الجزائرية للتنس، والاتحادية الدولية للتنس، منافسات الفردي و الزوجي .

وحسب المنظمين، فإن هذا الموعد سيكون بمثابة فرصة للاعبين الجزائريين لتحسين ترتيبهم العالمي للفئة أو الدخول فيه لأول مرة فضلا عن الاحتكاك بالمستوى العالي.

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وتشارك الجزائر في الجدول النهائي لهذه الدورة ب(4 ذكور و (4) اناث. سيقود جداول هذه الدورة ''فردي وزوجي'' المصنفة في الدرجة الخامسة، الحكم الدولي الجزائري أمين محطط حامل الشارة البيضاء . وكانت دورة 2019 قد اسفرت عن تتويج الجزائري حمزة سمير رقيق باللقب.

و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة، الاولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.

وفيما يلي قائمة العناصر الجزائري المشاركة في الدورة :

-- الذكور: ايمن علي موسى ، محمد سعيد اونيس، ماتيز عمير ومحمد علي عبيبسي

-- الاناث : سارة بايطيش ، لينة بلحراث، بشرى رحاب مباركي و احلام فلوسة