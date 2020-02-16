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مبارزة/كأس العالم لسلاح الحسام (وسطيات - حسب الفرق): الجزائر تنهي المنافسة في المركز الخامس

  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 17:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات

الجزائر- أنهى المنتخب الجزائري منافسات الفرق لكأس العالم للمبارزة في سلاح الحسام (وسطيات - مرحلة الجزائر), في المركز الخامس, إثر فوزه على نظيره المصري بنتيجة 45-39 في اللقاء الترتيبي, يوم الأحد بالمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة).

وكانت الجزائريات كحلي زهرة, بن عدودة شيماء, كوثر محمد بلكبير وبن شقور نايلة قد انهزمن في الدور ربع النهائي أمام نظيراتهن الأوكرانيات بواقع 41-45.

وعقب هذه النتيجة, صرحت الناخبة الوطنية, وسيلة يمي, ل"واج": "كنا قادرين على تحقيق المرتبة الثالثة بكل أريحية, لكن للأسف, انهزمنا بسبب نقص الخبرة والتجربة, بالرغم من أن الفتيات كن أحسن مقارنة مع أمس في الفردي, حيث كن أكثر تركيز وأكثر رغبة".

وأضافت: "لاعباتنا تأثرن بالخسارة أمام أوكرانيا, لكن الطاقم الفني عمل معهن على الجانب المعنوي قبل اللقاء الترتيبي أمام مصر الذي كان فيه الصراع تكتيكيا, حيث كن أكثر حضورا من ناحية التركيز, بفضل رغبتهن الكبيرة في الفوز".

واختتمت قائلة: "هذه النتيجة تحفزهن لدخول البطولة الافريقية المقبلة بقوة وأكثر إرادة, كون أن هذه الدورة منحتهن تجربة إضافية. منتخبنا شاب مستقبلي يسير في طريق النمو, وهو الفريق الذي نحلم به في المستقبل".

من جهة أخرى, ينشط منتخب فرنسا نهائي هذه الدورة أمام أوزباكستان "المفاجأة", في حدود الرابعة مساء.

وفازت فرنسا في نصف النهائي على أوكرانيا بنتيجة 45-16, اما اوزباكستان فقد أطاحت بإيطاليا, أقوى المنتخبات المرشحة للتتويج, في نصف النهائي الآخر بواقع 45-43.

وفي اللقاء الترتيبي لنيل المركزين الثالث والرابع, فازت الإيطاليات على نظيراتهن الأوكرانيات بواقع 45-22.

وشاركت في الفرق ستة بلدان ويتعلق الأمر بكل من : ايطاليا, فرنسا, مصر, أوكرانيا, اوزبكستان والجزائر (البلد المنظم), فيما اعتذرت بلجيكا عن المشاركة واكتفت بالفردي فقط.

وكانت منافسات الفردي قد جرت أمس السبت وعرفت تتويج الإيطالية تاريكو بينيديتا باللقب إثر فوزها في النهائي على مواطنتها دي كارلو آليسيا (15-8).

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مبارزة/كأس العالم لسلاح الحسام (وسطيات - حسب الفرق): الجزائر تنهي المنافسة في المركز الخامس
  أدرج يـوم : الأحد, 16 شباط/فبراير 2020 17:15     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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