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الطبعة ال34 لسباق العدو الريفي " شلدة بولنوار" : سيطرة الفريق العسكري وفريق الحماية المدنية

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
الطبعة ال34 لسباق العدو الريفي &quot; شلدة بولنوار&quot; : سيطرة الفريق العسكري وفريق الحماية المدنية

 تلمسان - سيطر عداؤو الفريق الوطني العسكري عند الأكابر ذكور وفريق الحماية المدنية عند الإناث على منافسات الطبعة ال34 للسباق الوطني للعدو الريفي " شلدة بولنوار "  اليوم السبت بشتوان (تلمسان).

وشهدت هذه الطبعة الذي شارك فيها أزيد من 1.300 رياضي يمثلون 75 نادي من 17 ولاية سيطرة الفريق الوطني العسكري الذي فاز عند الأكابر الذكور بالمركز الأول و الثالث بفضل بوروينة خير الدين و صالحي حنون على التوالي فيما عاد المركز الثاني لرماوان أوراغي من فريق الاتحادية الجزائرية للألعاب القوى .

وعند الفتيات فاز فريق الحماية المدنية بالمراتب الثلاث الأولى حيث عاد المركز الأول لسماني ريهام متبوعة بكل من بن دربالة مليكة ومسعودي نسيمة .وفي فئة الأواسط ذكور فقد كان الفوز من نصيب عمراوي حمزة من الشلف وكذا بن داحة شهيناز من تيارت لدى الإناث.

وبالنسبة للأشبال  فقد تألق عمر سعيد من مشرية (ولاية النعامة) متقدما على دحماني معمر من تنس وطواهرية ياسر من عين الدفلى.

وعند الفتيات نجحت غنو هوارية من تيارت في الحصول ببراعة على المركز الأول متقدمة على سعدي يمينة من معسكر وبن يمينة دنيا من تيارت .

يذكر أن السباق الوطني "شلدة بولنوار" الذي يعد  أحد المراحل العشر بالإضافة إلى المرحلة الوطنية للبرنامج الفيدرالي للعدو الريفي شهد فوز عند البراعم لمشري زين الدين من أولاد ميمون (تلمسان) وبن مومن آية من تيارت عند البراعم الفتيات.

وفي الأصاغر عادت المرتبة الأولى عند الفتيات إلى ولاية الشلف بفضل بغداد آية فيما فاز وناجلة عامر من تلمسان عند الذكور.

وتميزت هذه الطبعة –وفق رئيس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى حكيم ديب- بتنظيم جيد ومشاركة أحسن الرياضيين عبر الوطن .

وصرح  ديب "نطمح أن نعطي لهذا السباق بعدا دوليا إذا ما توفرت الوسائل المادية تماشيا مع مواصلة تطوير هذه التظاهرة الرياضية التقليدية " مؤكدا " أن مسار شتوان يعتبر من بين الأفضل في الجزائر و بإمكانه أن يحتضن بطولة العالم".

آخر تعديل على السبت, 15 شباط/فبراير 2020 18:20
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الطبعة ال34 لسباق العدو الريفي " شلدة بولنوار" : سيطرة الفريق العسكري وفريق الحماية المدنية
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 17:53     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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