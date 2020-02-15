مبارزة / كأس العالم لسلاح الحسام: الجزائريات يعجزن في بلوغ الأدوار المتقدمة

فمن بين ثماني جزائريات، بلغت أربعة منهن الدور الثاني الذي أقصين منه، في الوقت الذي غادرت فيه الأربعة الاخريات مباريات الفردي في دور المجموعات.

وتأهلت الى جدول ال32 كل من كحلي زهرة، بن عدودة شيماء، كوثر محمد بلكبير وبن شقور نايلة، أما صالحي نور الهدى زينب، بوعجاج حياة، دريس طاهرة أميمة وبن كحلة أفنان، فقد خرجن من مرحلة المجموعات.

وفي الدور الثاني، خسرت كحلي زهرة امام الفرنسية مورو ماتيلد (13-15)، وخسرت بن عدودة شيماء أمام الاوكرانية اوسناتدينوفا ايسيليو بواقع (10-15)، فيما سقطت كوثر محمد بلكبير أمام الأوزبكية توغايمورودوفا شاخنوزا (12-15)، اما بن شقور فقد انهزمت امام الفرنسية كلابيي فوستين (8-15).

إقرأ أيضا: مبارزة- كأس العالم لسلاح الحسام (وسطيات) مرحلة الجزائر: مشاركة 36 لاعبة من تسعة بلدان

وأرجعت المدربة الوطنية، وسيلة يمي، سبب الخروج المبكر للاعبات الجزائريات، إلى "نقص في الثقة بالنفس"، معتبرة في نفس الوقت أنها مرحلة تحضيرية للمنافسة القارية المقبلة.

وصرحت يمي ل"واج": "مستوى المنافسة كان عالميا، كما لدينا لاعبات تشاركن للمرة الاولى في دورة كبيرة، وتعتبر هذه المنافسة أحسن محطة تحضيرية للموعد القاري المقبل بأكرا (غانا) من 24 الى 29 فبراير الجاري، كما سمحت الدورة للاعبات باكتشاف مستواهم الحقيقي".

وأضافت: "كنا ننتظر من الرباعي المتأهل إلى الدور الثاني تحقيق نتائج أحسن، لكن لاعباتنا لم تتمكن من ذلك بسبب نقص عامل الثقة بالنفس. ننتظر ردة فعل قوية في منافسات الفرق غدا الأحد، من خلال التحلي بالروح الجماعية".

وبرمجت تصفيات منافسات الفرق غدا الأحد ابتداء من منتصف النهار، على أن يقام النهائي في حدود الثالثة بعد الزوال.

وتشارك في هذا الموعد 36 لاعبة من تسعة بلدان، ويتعلق الأمر بكل من بلجيكا، كرواتيا، مصر، فرنسا، ايطاليا، تونس، أوكرانيا، أوزبكستان والجزائر (البلد المنظم).

ومن بين البلدان التي حضرت هذا الحدث، سبعة منها ستشارك في الفرق، وهي: بلجيكا، مصر، فرنسا، ايطاليا، أوكرانيا، أوزبكستان والجزائر.