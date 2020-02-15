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اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يرفض استقالة المدرب بلال دزيري

  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يرفض استقالة المدرب بلال دزيري

الجزائر - رفض  مجمع سيربور المالك لأسهم الشركة الرياضية ذات أسهم لنادي اتحاد العاصمة الناشط في القسم المحترف الأول، استقالة المدرب بلاب دزيري، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم السبت  بمقر المديرية العامة للمجمع، حسب البيان الذي نشره النادي العاصمي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وجاء في البيان: '' بعد اجتماع دام ما يقارب ساعتين بحضور عاشور جلول الرئيس مدير العام لمجمع سيربور، لعيدوني طارق مدير الفروع للمجمع، بوعلام شندري رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، منير دبشي الأمين العام للنادي و بلال دزيري مدرب الفريق، فقد تم رفض استقالة هذا الأخير من منصبه كمدرب للفريق الأول في اتحاد العاصمة من قبل جميع الحاضرين''.

وكان الدولي السابق، قد قرر الاستقالة بعد خروج الاتحاد من منافسة كأس الجزائر في الدور السادس عشر أمام المضيف جمعية وهران (الرابطة الثانية) بنتيجة 1-0. كما أن الاتحاد سقط في الجولتين الأخيريتين من البطولة المحلية أمام المضيف وفاق سطيف (3-1) ثم داخل الديار أمام شباب قسنطينة (3-1).

و حسب نفس المصدر فان الحاضرين جددو الثقة في المدرب بلال دزيري  على مواصلة مهامه على راس العارضة الفنية للنادي العاصمي.

ومن جهة أخرى ، أخبر عاشور جلول الحاضرين في الاجتماع أن الأشغال في مركز التكوين و التدريب للفريق بعين بنيان ستنطلق في الأيام المقبلة.

يذكر ان اتحاد الجزائر يتقاسم المركز الخامس لبطولة الرابطة الاولى المحترفة رفقة مولودية وهران و وفاق سطيف برصيد 24 نقطة قبل اجراء الجولة ال 18.

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اتحاد الجزائر: مجمع سيربور يرفض استقالة المدرب بلال دزيري
  أدرج يـوم : السبت, 15 شباط/فبراير 2020 15:54     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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