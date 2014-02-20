مبارزة- كأس العالم لسلاح الحسام (وسطيات) مرحلة الجزائر: مشاركة 36 لاعبة من  تسعة بلدان

الجزائر - تشارك 36 لاعبة، من بينهن 8 جزائريات، في مرحلة الجزائر لكأس العالم للمبارزة، في اختصاص الحسام (وسطيات)، في الفردي وحسب الفرق، المقررة يومي 15 و 16 فبراير الحالي، بالقاعة الرياضية للمركز الرياضي النسوي ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، حسبما علم من الاتحادية الجزائرية للرياضة.

وتمثل هاته اللاعبات تسعة بلدان، ويتعلق الأمر بكل من بلجيكا، كرواتيا، مصر، فرنسا، ايطاليا، تونس، أوكرانيا، أوزبكستان والجزائر (البلد المنظم).

ومن بين البلدان التسعة التي ستحضر هذا الحدث، سبعة منها ستشارك في منافسة حسب الفرق، وهي: بلجيكا، مصر، فرنسا، ايطاليا، أوكرانيا، أوزبكستان والجزائر.

وتهدف العناصر الوطنية إلى "تحقيق أحسن نتيجة ممكنة، في منافسة صعبة جدا، سيما في ظل مشاركة أقوى العناصر على الصعيد العالمي، بغية تحسين ترتيبهن في التصنيف الدولي في كل من الفردي و حسب الفرق، ولم لا بلوغ ربع أو نصف النهائيين"، حسبما أفاد به المدير الفني الوطني، بلال هادي، ل"وأج".

وتحسبا لهذا الموعد أجرت العناصر الجزائرية عددا من التربصات، آخرها كان ما بين 11 و 14 فبراير، بالقاعة الفيدرالية "غرمول" بالعاصمة.

وحسب برنامج المنافسة الذي كشفت عنه الهيئة الفيدرالية، يخصص اليوم الأول لمنافسات الفردي، أما اليوم الثاني فستجرى فيه مباريات الفرق.

وبالنسبة للفردي، تنطلق المنافسات منتصف النهار بإجراء التصفيات، أما النهائيات فتجرى على الخامسة مساء.

أما فيما يتعلق بالفرق، فقد برمجت التصفيات منتصف النهار، على أن يقام النهائي في حدود الثالثة بعد الزوال.

قائمة اللاعبات الجزائريات:

كوثر محمد بلكبير، بن عدودة شيماء، كحلي زهراء، بن شقور نايلة، بوعجاج حياة، دريس طاهرة أميمة، صالحي نور الهدى وبن كحلة أفنان.

المدربان: برناوي نسيم- يمي وسيلة.