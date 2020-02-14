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الرابطة الاولى: "العميد" في مواجهة شبيبة الساورة من اجل تقليص الفارق عن الرائد

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
الرابطة الاولى: &quot;العميد&quot; في مواجهة شبيبة الساورة من اجل تقليص الفارق عن الرائد

الجزائر - ستنطلق الجولة ال18 من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم السبت بإجراء المقابلة المقدمة بين مولودية الجزائر و شبيبة الساورة, قبل ان يكتمل النصاب يوم الاثنين بخوض اللقاءات السبعة الأخرى, أهمها تلك التي تجمع  بين شباب قسنطينة و مولودية وهران.

فبعد اقصائه من منافسة الكأس العربية للأندية البطلة, رغم فوزه غير المجدي خارج الديار امام الرجاء البيضاوي المغربي (1-0), لم يتبق امام فريق مولودية الجزائر (المركز الثالث ب27 نقطة) هدفا يسعى لتحقيقه هذا الموسم سوى البطولة الوطنية, خاصة بعد خروجه المبكر كذلك من كأس الجزائر على يد وداد بوفاريك من قسم الهواة في الدور السادس عشر.

وتتزامن مواجهة المولودية مع شبيبة الساورة (المركز الثامن ب23 نقطة) وتعيين المدرب الجديد "للعميد" نبيل نغيز الذي خلف الفرنسي برنار كازوني المقال شهر ديسمبر الماضي و كذلك محمد ميخازني الذي تولى مؤقتا تسيير العارضة الفنية للفريق في مرحلة جد عسيرة.

و سيستقبل فريق مولودية الجزائر ضيفه البشاري دون دعم جمهوره بسبب العقوبة المسلطة على "العميد" من قبل لجنة الانضباط  على مستوى رابطة كرة القدم المحترفة.

ومع هذا, يتعين على مولودية الجزائر الفوز من اجل تقليص فارق الست نقاط الذي يفصله عن الرائد الحالي شباب بلوزداد, في مهمة تبقى صعبة نسبيا امام شبيبة الساورة التي ستحاول الاستثمار في عامل غياب الجهور لتحقيق نتيجة ايجابية ولما لا تحقيق الانتصار و الثأر للهزيمة التي تجرعتها في مرحلة الذهاب ببشار (1-0).

وستسمح هذه المباراة للمدرب نغيز من ملاقاة فريقه السابق الذي دربه من مارس 2018 الى يناير 2019 و حقق معه المرتبة الثانية في البطولة لثاني مرة في تاريخ شبيبة الساورة.

آخر تعديل على الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 12:49
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الرابطة الاولى: "العميد" في مواجهة شبيبة الساورة من اجل تقليص الفارق عن الرائد
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 شباط/فبراير 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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