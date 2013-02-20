ورقلة : مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية

ورقلة- شارك حوالي 1.200 عداء من مختلف الفئات العمرية و الرتب من مختلف الوحدات العسكرية التابعة لمقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية ( الصداقة عبر الرياضة ) الذي نظم اليوم الخميس بالمركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة.

و قد جرت هذه التظاهرة الرياضية التي تميزت بالتنافس الشديد بين المشاركين في ظروف تنظيمية محكمة حيث قطع خلالها المتسابقون مسافة 5 كلم .

وكانت إشارة انطلاق هذا السباق قد أعطيت ونيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة من طرف القائد الجهوي للدفاع الجوي بنفس الناحية العميد عاصم بوعكاز .

وشهدت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت عبر الطريق المؤدي لمنطقة الأسكرام بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 ) تنافسا كبيرا بين المشاركين . و قد تنافس المشاركون ضمن وقائع هذا السباق على مسلك بطول 8 كلم وهو مسلك رملي مناسب لإجراء مثل هذا النوع من السباقات.