Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ورقلة : مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 17:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات
ورقلة : مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية

 ورقلة- شارك حوالي 1.200 عداء من مختلف الفئات العمرية و الرتب من مختلف الوحدات العسكرية التابعة لمقر الناحية العسكرية الرابعة بورقلة في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية ( الصداقة عبر الرياضة ) الذي نظم اليوم الخميس بالمركب الرياضي الجهوي العسكري بورقلة.

و قد جرت هذه التظاهرة الرياضية التي تميزت بالتنافس الشديد بين المشاركين في ظروف تنظيمية محكمة حيث قطع خلالها المتسابقون مسافة 5 كلم .

وكانت إشارة انطلاق هذا السباق قد أعطيت ونيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة من طرف القائد الجهوي للدفاع الجوي بنفس الناحية العميد عاصم بوعكاز .

وشهدت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت عبر الطريق المؤدي لمنطقة الأسكرام بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 ) تنافسا كبيرا بين المشاركين . و قد تنافس المشاركون ضمن وقائع هذا السباق على مسلك بطول 8 كلم وهو مسلك رملي مناسب لإجراء مثل هذا النوع من السباقات.

 

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 17:48
كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

ورقلة : مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 17:24     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.13

رئيس الجمهورية يستقبل وزيرالخارجية الموريتاني

20.02.13

السفير الجديد للجزائر يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية

20.02.13

السيد بوقدوم يتحادث مع نظيره الموريتاني

20.02.13

استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة "شرط أساسي" لتجسيد مخطط عمل الحكومة

20.02.13

البطولة الإفريقية لكرة الريشة: الجزائر تتوج باللقب القاري

20.02.13

التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائرمن بين الملفات التي يتوجب تسويتها لإقامة علاقات طبيعية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.10

كهرباء: سونلغاز تحضر لإطلاق عداد ذكي جزائري الصنع

20.02.11

مشروع قانون المالية التكميلي ل 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"

20.02.10

إعداد برنامج وطني خاص بتوزيع مياه السقي الفلاحي في حالة إعلان موسم جفاف

20.02.10

التماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في "قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش"

20.02.10

وفاة 39 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون منذ بداية السنة

20.02.11

ميلاد فضاء للتنسيق بين عدد من الجمعيات والمنظمات تحت اسم شبكة "القرار بيدك"