ورقلة : مشاركة حوالي 1.200 عداء في سباق اليوم الدولي للرياضات العسكرية

و قد جرت هذه التظاهرة الرياضية التي تميزت بالتنافس الشديد بين المشاركين في ظروف تنظيمية محكمة حيث قطع خلالها المتسابقون مسافة 5 كلم .
وكانت إشارة انطلاق هذا السباق قد أعطيت ونيابة عن قائد الناحية العسكرية الرابعة من طرف القائد الجهوي للدفاع الجوي بنفس الناحية العميد عاصم بوعكاز .
وشهدت هذه التظاهرة الرياضية التي نظمت عبر الطريق المؤدي لمنطقة الأسكرام بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة (ن-ع-6 ) تنافسا كبيرا بين المشاركين . و قد تنافس المشاركون ضمن وقائع هذا السباق على مسلك بطول 8 كلم وهو مسلك رملي مناسب لإجراء مثل هذا النوع من السباقات.