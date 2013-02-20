اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة: زهاء 6500 مشارك بالأكاديمية العسكرية لشرشال

تيبازة- شارك في سباق اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية المنظم اليوم الخميس بالأكاديمية العسكرية لشرشال, "الرئيس الراحل هواري بومدين" (تيبازة), زهاء 6500 فرد عسكري في أجواء تنظيمية "محكمة".

وجرى السباق المنظم اليوم عبر كل وحدات الجيش الوطني الشعبي وأعطى إشارة انطلاقه الرسمية من شرشال, رئيس مصلحة الرياضة العسكرية بأركان الجيش الوطني الشعبي رفقة القائد المساعد للأكاديمية على التوالي, العميد قْريش لخضر و العميد نور الدين بوراس, على مسار 5 كلم بالنسبة للذكور و 4 كلم بالنسبة للإناث.

ويمثل المتنافسون المشاركون في هذه التظاهرة التي تحمل شعار "الصداقة عبر الرياضة", جميع الفئات العمرية من الطلبة والأفراد العاملين بالأكاديمية العسكرية لشرشال التي وفرت جميع الشروط لإنجاح المنافسة في ظروف مناخية ساعدت بشكل واضح العدائين.

وفي كلمة له خلال إشرافه على الافتتاح, أكد العميد قْريش على المشاركة الواسعة التي شهدتها مختلف نواحي ووحدات وهياكل الجيش الوطني الشعبي من مختلف الأعمار والرتب لتعزيز الصداقة والعلاقات بين الأفراد العسكريين وعلى اعتبار أنه حدث عسكري "هام" يولى بكل أشكال الرعاية والحرص اللازمين.

وتهدف المناسبة "أساسا" إلى تمرير رسالة "محبة وسلام" بين كافة الدول الأعضاء في المجلس الدولي للرياضة العسكرية البالغ عددها 140 دولة منذ تأسيسه سنة 1948, حسب العميد قْريش.

كما تهدف التظاهرة -- يتابع العميد قْريش-- تذكير كل الرياضيين من مختلف الدول بالدور الكبير الذي تلعبه الرياضة العسكرية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون والتضامن بين أفراد القوات المسلحة لمختلف دول العالم.

وبالمناسبة, جدد رئيس مصلحة النشاطات الرياضية بأركان الجيش الوطني الشعبي التذكير بالمشاركات "المشرفة والممتازة" لمختلف النخب الرياضية العسكرية في التظاهرات الدولية المختلفة المنظمة خلال السنوات الأخيرة سواء في رزنامة المجلس العسكري الدولي للرياضة العسكرية أو المناسبات الجهوية والإقليمية ما يترجم حرص القيادة العليا للجيش على الارتقاء بجميع النشاطات الرياضية.

واختتمت طبعة 2020 بتوزيع الجوائز والميداليات على المتوجين بالمراتب الثلاثة الأولى تشجيعا لهم على النتائج الإيجابية المحققة.