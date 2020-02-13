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تنس/البطولة الافريقية للأواسط: تأهل الجزائرية بكرار للمقابلة النهائية

  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 12:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 100 مرات
تنس/البطولة الافريقية للأواسط: تأهل الجزائرية بكرار للمقابلة النهائية

بريتوريا- تأهلت اللاعبة الجزائرية إيناس بكرار الى الدور النهائي من البطولة الافريقية للأواسط (ذكور وإناث) في التنس, بعد فوزها يوم الخميس في مقابلة الدور نصف النهائي على منافستها المغربية ياسمين قباج المصنفة رقم 1 في الجدول, في المنافسة المتواصلة فعالياتها ببريتوريا (جنوب افريقيا).

و لم تجد اللاعبة الجزائرية صعوبة كبيرة  في تجاوز عقبة منافستها المغربية, بعد حسمها لشوطي المقابلة بنتيجة مريحة (6-2) و (6-3) .

وفي المقابلة النهائية ستواجه بكرار الفائزة في مقابلة الدور نصف نهائي الثانية بين المصرية هانية ابو السعد و مواطنتها ياسمين عز.

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وفي الجدول الزوجي, أقصيت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر في الدور ربع النهائي عقب الخسارة المسجلة أمام الزوجي المركب من الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو والنيجيرية باراكات ووينلومو, المصنفات رقم 2  بنتيجة 6-2, 7-5.

ومن جانبه, أقصي الجزائري الآخر سمير حمزة رقيق يوم الاثنين الفارط من المنافسة بعد انهزامه في الدور الأول امام الملغاشي  توكي رانيفو بواقع شوطين مقابل صفر 6-1, 6-2.

كما اقصي في الجدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام عبد الرحمان في الدور الأول بعد الهزيمة أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من داميان نزار وأندرياس سكوت في النقاط الحاسمة 10-5, بعد أنا كانا متعادلان في الأشواط 6-1, 5-7.

وتجرى المسابقة  من 10 الى  16 فبراير, على الأراضي السريعة لتيك سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.

آخر تعديل على الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 13:43
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تنس/البطولة الافريقية للأواسط: تأهل الجزائرية بكرار للمقابلة النهائية
  أدرج يـوم : الخميس, 13 شباط/فبراير 2020 12:59     الفئـة : رياضــة     قراءة : 100 مرة   شارك

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