البطولة الإفريقية لكرة الريشة (حسب الفرق رجال): الجزائر تتأهل إلى النهائي

القاهرة - حجز المنتخب الجزائري رجال- لكرة الريشة (بادمينتون)، مكانته في نهائي الفرق للبطولة الإفريقية (رجال-سيدات/فردي-حسب الفرق) الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، إثر فوزه على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة (3-0) ضمن نصف النهائي الذي جرى اليوم الأربعاء.

وفي النزال الأول، فاز مدال صبري يوسف على روان سنيمان بواقع (21-14، 21-12)، ثم واصل زميله في المنتخب، محمد عبد الرحيم بلعربي بتغلبه على كامرون كوتزر بـ(21-13، 21-11)، ليأتي الدور على عادل حامق الذي أطاح ببونغاني فون بودنشتاين بواقع (21-07، 21-16).

وسيواجه المنتخب الجزائري في المباراة النهائية المقررة يوم غد الخميس منتخب جزر موريس الفائز في نصف النهائي الآخر على مصر (3-0).

وكان الفريق الجزائري قد تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه في المباريات الثلاث، على حساب تونس (5-0) وأوغندا (5-0)، وجزر موريس بـ(4-1).

من جهته، تحصل المنتخب الجزائري للسيدات على الميدالية الفضية، بعد حلوله ثانيا بعد مصر التي افتكت المعدن النفيس، حيث فازت "الخضريات" أمام جنوب افريقيا (5-0) وجزر موريس (3-2)، مقابل خسارة واحدة أمام مصر (2-3).

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ويهدف المنتخب الجزائري للبادمينتون، من خلال مشاركته في الموعد القاري المتواصل الى غاية 16 فبراير، إلى الحفاظ على اللقب لدى الزوجي ذكور، من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

وسينال البطل القاري 6 آلاف نقطة من شأنها أن ترفعه في التصنيف العالمي، مما يسمح للثنائي الجزائري مدال صبري ومعمري كسيلة، في حال التتويج، بانتزاع تأشيرة الأولمبياد.

وحسب برنامج الدورة، تقام منافسات الفرق من 10 إلى 13 فبراير، فيما تلعب مواجهات الفردي أيام 14 و 15 و 16 من نفس الشهر.

ويشارك الوفد الجزائري بثمانية عناصر منهم أربعة من الإناث. وتشهد هذه المنافسة مشاركة 9 بلدان ويتعلق الامر بكل من الجزائر، جزر موريس، تونس، جنوب افريقيا، الكاميرون، المغرب، سيراليون، أوغندا ومصر (البلد المنظم).