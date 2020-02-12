البطولة الإفريقية للأواسط للتنس: تأهل الجزائرية بكرار للمربع الذهبي

بريتوريا - تأهلت اللاعبة الجزائرية إيناس بكرار الى الدور نصف النهائي من البطولة الافريقية للأواسط (ذكور وإناث) في التنس، الجارية وقائعها ببريتوريا (جنوب افريقيا)، عقب فوزها اليوم الأربعاء، على اللاعبة المغربية آية العوني، بواقع شوطين مقابل صفر (2-0).

وخطفت بكرار (المصنفة رقم 7) الشوط الأول بنتيجة 6-3، قبل أن تفوز مجددا في لشوط الثاني بنتيجة 7-5.

ولحساب الدور نصف النهائي، تواجه بكرار منافستها المغربية الاخرى ياسمين قباج المصنفة رقم 1 في الجدول.

وفي الجدول الزوجي، أقصيت بكرار وزميلتها التونسية وئام بوبكر في الدور ربع النهائي عقب الخسارة المسجلة أمام الزوجي المركب من الكاميرونية أنا لوري ليمونغو تومبو والنيجيرية باراكات ووينلومو، المصنفات رقم 2، بنتيجة 6-2، 7-5.

ومن جانبه، أقصي الجزائري الآخر سمير حمزة رقيق يوم اول امس الاثنين من المنافسة بعد انهزامه في الدور الأول امام الملغاشي توكي رانيفو بواقع شوطين مقابل صفر 6-1، 6-2.

كما أقصي في الجدول الزوجي رفقة زميله التونسي وسام عبد الرحمان في الدور الأول بعد الهزيمة أمام ثنائي من جنوب افريقيا مركب من داميان نزار وأندرياس سكوت في النقاط الحاسمة 10-5، بعد أنا كانا متعادلان في الأشواط 6-1، 5-7.

وتجرى المسابقة من 10 الى 16 فبراير، على الأراضي السريعة لتيك سبور كمبيس بهات فيلد ببريتوريا.