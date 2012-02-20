البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية بميلة: الناحية العسكرية الأولى تحصد 5 ذهبيات

ميلة - سيطرت عناصر الناحية العسكرية الأولى على منافسات البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية لموسم 2019-2020 التي اختتمت اليوم الأربعاء على مستوى اللواء المدرع السابع الشهيد بن حاج مسعود بالتلاغمة (ميلة) بعد تمكنها من نيل 5 ميداليات ذهبية من أصل 8.

وقد تمكن فريق الناحية العسكرية الأولى من التفوق على باقي الفرق المشاركة في هذه البطولة التي احتضنها ميدان الرمي الثابت باللواء السابع المدرع بن حاج مسعود من خلال ذهبية المساعد فاطمة أبركان في فئة الإناث (وضعية منبطح) إلى جانب ذهبيتين بالنسبة للفرق إناث (وضعية منبطح و الوضعيات الثلاث).

كما عاد العريف أول متعاقد أحمد بوهام بميداليتين ذهبيتين للناحية العسكرية الأولى في رمي الدقة و رمي السرعة (فردي رجال).

وحاز ممثلو ذات الناحية العسكرية على برونزية واحدة في ترتيب الفرق (رمي السرعة ذكور).

وجاءت في المركز الثاني الناحية العسكرية الخامسة التي نالت ذهبيتين تصدرت بهما ترتيب الفرق في رمي الدقة والسرعة (فئة رجال) كما حازت ذات الناحية على فضية واحدة في هذه المنافسات.

إقرأ أيضا : البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية ما بين المدارس: 20 مدرسة مشاركة في موعد شرشال

أما المركز الثالث فكان من نصيب الناحية العسكرية الثانية من خلال ذهبية الرقيب أول متعاقد سارة لكحل (رمي الوضعيات الثلاث فردي إناث) إلى جانب فضيتين و 3 برونزيات.

كما نالت قيادة القوات البحرية 3 فضيات وبرونزية، تلتها الفرقة الأولى المدرعة بفضيتين وبرونزيتين ثم الناحية العسكرية الثالثة بميدالية برونزية واحدة.

وقد أثنى العميد قائد اللواء السابع المدرع في كلمته بمناسبة اختتام البطولة على "المهارات والقدرات" التي أبان عنها المشاركون طيلة أيام المنافسة الثلاثة ما يعكس -حسبه- المجهودات المبذولة طيلة السنة في التدريب والتحضير "كما يعد مؤشرا إيجابيا عن الجاهزية في مجال الرماية".

وقد شارك في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالبندقية النصف آلية لهذا الموسم 96 عنصرا يمثلون جميع النواحي العسكرية وقيادات القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم و الحرس الجمهوري والدرك الوطني والفرقة الأولى مدرعة و الثامنة مدرعة والفرقة 12 مشاة ميكانيكية والفرقة 40 مشاة ميكانيكية والمدرسة العليا للقوات الخاصة.