البطولة الإفريقية لكرة الريشة (حسب الفرق رجال): الجزائر تطيح بجزر موريس وتخطف الصدارة

القاهرة - فاز المنتخب الجزائري -رجال- لكرة الريشة (بادمينتون)، مساء أمس الثلاثاء أمام نظيره من جزر موريس (4-1) لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لمنافسات حسب الفرق، ضمن البطولة الإفريقية (رجال-سيدات/فردي-حسب الفرق) الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويعد هذا الفوز الثالث من نوعه للخضر بعد الأول المسجل أول أمس الاثنين أمام تونس بنتيجة 5-0، ثم الثلاثاء صباحا على نظيره الأوغندي (5-0). وبهذه النتائج، ينهي المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات في المرتبة الأولى ويضمن بذلك تأشيرة الدور نصف النهائي.

أما عند السيدات، فحقق المنتخب الوطني المرتبة الثانية بعد أن فاز اليوم الأربعاء أمام جنوب افريقيا (5-0). وكانت التشكيلة الوطنية قد فازت أمام جزر موريس (3-2) لحساب الجولة الثانية، بعد الخسارة المسجلة أول أمس الاثنين أمام مصر (2-3).

ويهدف المنتخب الجزائري للبادمينتون، من خلال مشاركته في الموعد القاري المتواصل إلى غاية 16 فبراير، إلى الحفاظ على اللقب لدى الزوجي ذكور، من أجل التأهل إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.

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وسينال البطل القاري 6 آلاف نقطة من شأنها أن ترفعه في التصنيف العالمي، مما يسمح للثنائي الجزائري مدال صبري ومعمري كسيلة، في حال التتويج، بانتزاع تأشيرة الأولمبياد.

وحسب برنامج الدورة، تقام منافسات الفرق من 10 إلى 13 فبراير، فيما تلعب مواجهات الفردي أيام 14 و 15 و 16 من نفس الشهر.

ويشارك الوفد الجزائري بثمانية عناصر منهم أربعة من الإناث. وتشهد هذه المنافسة مشاركة 9 بلدان ويتعلق الأمر بكل من الجزائر، جزر موريس، تونس، جنوب افريقيا، الكاميرون، المغرب، سيراليون، أوغندا ومصر (البلد المنظم).