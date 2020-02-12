الدورة الدولية بالمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور الثاني 

ولم تكن بداية اللاعبة الجزائرية موفقة في بداية المقابلة، بعد خسارتها للشوط الأول بنتيجة (6-2)، لكنها تمكنت من تدارك الأمر في الشوط الثاني الذي سيرته بذكاء و أنهته لصالحها بنتيجة (6-3)، قبل أن تحسم المقابلة لصالحها في الشوط الثالث الذي تفوقت فيه بنتيجة (7-5).
وفي الدور الثاني، ستواجه إيبو، الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين الروسية ماريا بوندارونكو و الرومانية لونا جيورجيانا شواروي .
وفي مسابقة الزوجي، قررت غيبو اللعب رفقة اللاعبة الفرنسية كيليا لوبيهان.
في أول مقابلة لهما ستتحدى ايبو ورفيقتها الفرنسية الثنائي الروسي المشكل من ماريا تيموفيرا و ماريا تكاشيفا.
وتقام هذه الدورة الدولية التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي بالميادين الترابية لنادي التنس بمونستير.