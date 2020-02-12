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الدورة الدولية بالمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور الثاني 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الدورة الدولية بالمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور الثاني 

تونس - اقتطعت لاعبة التنس الجزائرية ايناس إيبو، تأشيرة التأهل إلى الدور الثاني من الجدول النهائي للدورة الدولية (إناث)، المتواصلة فعاليتها بمدينة المنستير التونسية (10 إلى 16 فبراير 2020)، بعد تجاوزها لعقبة منافستها الروسية مارينا سوشارينا بنتيجة شوطين لشوط واحد (2-1).

ولم تكن بداية اللاعبة الجزائرية موفقة في بداية المقابلة، بعد خسارتها للشوط الأول بنتيجة (6-2)، لكنها تمكنت من تدارك الأمر في الشوط الثاني الذي سيرته بذكاء و أنهته لصالحها بنتيجة (6-3)، قبل أن تحسم المقابلة لصالحها في الشوط الثالث الذي تفوقت فيه بنتيجة (7-5).

وفي الدور الثاني، ستواجه إيبو، الفائزة من المواجهة التي ستجمع بين الروسية ماريا بوندارونكو و الرومانية لونا جيورجيانا شواروي .

وفي مسابقة الزوجي، قررت غيبو اللعب رفقة اللاعبة الفرنسية كيليا لوبيهان.

في أول مقابلة لهما ستتحدى ايبو ورفيقتها الفرنسية الثنائي الروسي المشكل من ماريا تيموفيرا و ماريا تكاشيفا.

وتقام هذه الدورة الدولية التي رصدت لها جائزة مالية تقدر ب000ر15 دولار امريكي بالميادين الترابية لنادي التنس بمونستير.

آخر تعديل على الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 15:02
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الدورة الدولية بالمنستير: الجزائرية إيناس إيبو تتأهل إلى الدور الثاني 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2020 14:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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